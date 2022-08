Stejně jako každé úterý se i dnes můžete těšit na náš pravidelný seriál Google Play aplikace a hry zdarma. Tentokrát se mrkneme na dvě užitečné aplikace, které oceníte zvlášť v případě, že rádi posloucháte starší hudbu. Zabrousíme ale také do her, konkrétně se podíváme na jednu matematickou, která je navíc ověřená učiteli.

Google Play Android aplikace zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých vidíte popisek a screenshoty jsme sami vyzkoušeli. Můžeme tedy zhodnotit, zda stojí za vyzkoušení či nikoliv.

90s Music Radio Pro GK Apps

Máte rádi hudbu z devadesátých let a zároveň nejste spokojení s nabídkou playlistů nebo prostě nechcete nic vybírat? Pak vám možná udělá radost aplikace 90s Music Radio Pro, respektive 80s Music Radio Pro, která zase přehrává to nejlepší z osmdesátých let.

80s Music Radio Pro GK Apps

Google Play Android hry zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých nevidíte popisek nebo screenshoty jsme nezkoušeli. Buďte tedy opatrní. Snažíme se vybírat pouze ty důvěryhodnější, ale občas se může stát, že vyžadují přístup k něčemu, co ke své funkčnosti vůbec nepotřebují. V takových případech doporučujeme aplikaci odinstalovat.

Pixel Blade M VIP PixelStar Games

[ VIP ] Dungeon and Slayer SUPERCLAY Inc

G'Luck! - 2D platformer game Webbit Games

iLinear - Draw Your Path Webbit Games

Dungeon Princess 2 : Offline Dungeon RPG Ssicosm

Dungeon Princess : Offline Dungeon RPG Ssicosm

Defense legend 4 HD: Sci-fi TD GCenter

King of Defense Premium GCenter

Cooking Kawaii - cooking games CSCMobi Studios

Heroes Infinity Premium DIVMOB

Becker cat's adventures Palexen

Chcete si procvičit matematiku? Hra Matematické hry: Násobilka PRO je ověřena učiteli a nabízí vše od sčítání přes dělení až po násobení. Můžete ji nainstalovat do telefonu třeba i vašemu dítěti. Třeba se bude sebevzdělávat zábavnější formou.

Most expensive 2048 game Vadaaa

Jaké aplikace či hry jste si vybrali?

Zdroj: App Sales