Google Pixel zvýší životnost baterie pomocí triku, který už delší dobu používá konkurenční Apple iPhone. Po nějaké době používání telefonu většinou zeslábne jeho baterie natolik, že chcete vyměnit buď baterii nebo celý telefon. Existují ale metody, jak životnost baterie v telefonu zvýšit. Jak to funguje?

Telefony Google Pixel dostaly nedávno bez velkých fanfár novou vychytávku, která dokáže pozitivně ovlivnit životnost baterie. Za určitých podmínek totiž Pixel nabije svoji baterii jen do 80% její kapacity. To může pomoct udržet dobré zdraví baterie po delší dobu. Tuto metodu péče o baterii využívá už delší dobu u svých telefonů i Apple.

Pixel vs Pixel : Adaptive Battery

Tato funkce se spouští automaticky a uživatel nad ní nemá přímou kontrolu. Pixel nabíjí baterii jen na 80% ve dvou případech. První případ nastane, když telefon zaznamená velmi rychlé vybíjení baterie, což nastává například u hraní graficky náročných her. Pokud naopak necháte telefon připojený k nabíječce několik dnů, tak se tato funkce spustí po čtyřech dnech. Pokud telefon zapne tuto funkci, tak vždy na displeji zobrazí notifikaci „Optimalizuji zdraví baterie“. Na to, jestli opravdu telefony Google Pixel zvýší životnost baterie pomocí tohoto triku si teď budeme muset nějakou dobu počkat. Novinka by měla fungovat na Androidu 11 i na Androidu 12.

Jak jste spokojeni s životností vaší baterie?

Zdroj: 9to5google