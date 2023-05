Google chce letos ukázat druhou generaci Pixel Watch

Hodinky mají dostat větší displej

Dočkáme se i mnohem výkonnějšího čipu

Hodinky Google Pixel Watch patřily k nejočekávanější nositelné elektronice (nejen) loňského roku. Jak to celé dopadlo si můžete přečíst v naší recenzi, je ale jasné, že má Google co dohánět. Chyby první generace se prý chystá napravit už tento rok, jelikož s řadou Google Pixel 8 má uvést také Pixel Watch 2.

První spekulace naznačují, že by se hodinky po designové stránce neměly příliš lišit od první generace. Očekává se, že Google ztenčí rámečky okolo displeje, což by rozhodně bylo na místě a zároveň se nám tímto krokem zvětší displej. Velká změna má pak nastat v útrobách. Starý Exynos 9110 má nahradit Snapdragon W5+ od Qualcommu. Oproti dnes již pět let starému čipu od Samsungu to bude přímo obří změna, která bude mít určitě dopad nejen na plynulost, ale také na výdrž baterie.

Pokud bychom měli vycházet z historie, dojde k představení v říjnu, spolu s vlajkovými telefony Pixel 8. Teoreticky by nás na ně však americký gigant mohl nalákat již ve středu na akci Google I/O.

