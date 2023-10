Google mimo telefonů Pixel 8 představil také druhou generaci hodinek Pixel Watch

Ta přichází s mnohem lepším čipsetem, ale také delší výdrží

Novinkou je rovněž UWB čip

Na dnešní tiskové konferenci Made by Google představila americká společnost nepřekvapivě čtveřici nových produktů – Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Buds Pro a také druhou generaci hodinek Pixel Watch. Už ze specifikací je zřejmé, že se firma poučila z chyb první generace a přináší nám nejen lepší čipset, ale také delší výdrž či nové vychytávky, které vymyslela společně s Fitbitem.

Google Pixel Watch 2 mají mnohem lepší čip

Krátce se zastavme u designu. Ten se od loňska příliš nezměnil, opět se díváme na docela minimalistický kus elektroniky vážící 31 gramů s poměrně velkou otočnou korunkou, Google dodal alespoň nové řemínky. Je zde použitý recyklovaný hliník, obecně Google dost času věnoval ekologii a udržitelnosti. Opět můžeme počítat s certifikací IP68, novinkou je pak UWB senzor, díky němuž můžeme vyhledávat jiná zařízení s indikací směru. Takže pokud zapomenete, kam jste si odložili telefon (musí mít také UWB), můžete ho přes hodinky spolehlivě a rychle najít.

Na přední straně se nachází kulatý 1,2palcový OLED panel s rozlišením 384 x 384 pixelů s podporou Always-On a několika parádními ciferníky. V útrobách došlo k velkým změnám. Nepříliš podařený a hlavně technologicky zastaralý Exynos 9110 nahradil na míle výkonnější (a taky o 4 roky novější) 4nm Snapdragon W5+ Gen1 v kombinaci s 2 GB RAM. V recenzi Pixel Watch jsem zmiňoval, že pokud za něco výrobce zaslouží uznání, je to bezpochyby fakt, že i na tak starém čipu běží systém jako po másle a jsem zvědav, o kolik lepší to bude s novým čipem od Qualcommu.

Google Pixel Watch 2 samozřejmě disponuje monitorováním srdečního tepu a kyslíku v krvi. S vícecestným snímačem, lze navíc počítat s až o 40 % vyšší přesností, jelikož měří tep na více místech zároveň. Mimo to zvládnou hodinky monitorovat stres skrz snímač elektrodermální aktivity, teplotu vaší pokožky nebo spánek, EKG ale bohužel chybí. Výrobce slibuje až 24 hodin výdrže na jedno nabití při zapnutém Always-On. To sice není mnoho, ale kdyby nová generace vydržela jeden celý den náročnějšího používání, byl by to i tak velký upgrade.

Meet Google Pixel Watch 2

Pokud si Pixel Watch 2 koupíte, dostanete k nim zdarma službu Fitbit Premium na půl roku, která si pohrává s umělou inteligencí a analyzuje vaše výkony, následně vám vysvětlí, proč se vám při tréninku daří lépe či hůře. Proč jste dnes uběhli tak málo? Pravděpodobně protože jste v posledních dnech málo spali. Stejně jako například u Apple Watch či Galaxy Watch zde funguje nouzové sdílení polohy, které Google nazval Safety Check. To můžete sdílet důvěryhodným kontaktům a v případě, že se do určitého času nevrátíte domů, automaticky se spustí.

#MadeByGoogle ‘23: Keynote

Na německém Google Store (před nějakým časem jsme vám přinesli návod, jak je objednat) si je můžete zakoupit v těchto verzích:

Hliníkové pouzdro z leštěného stříbra/sportovní náramek Bay

Hliníkové pouzdro v matné černé/sportovní pásek Obsidian

Hliníkové pouzdro v barvě Champagne Gold / sportovní pásek Hazel

Hliníkové pouzdro z leštěného stříbra / sportovní náramek Porcelain

K nim můžete pak dokupovat hromadu dalších řemínků, ať je řeč o tkaném či ocelovém. Hodinky Google Pixel Watch 2 samostatně pořídíte za 399 eur (asi 9 700 korun) v případě Wi-Fi verze, za LTE si pak připlatíte 50 eur. Avšak pokud máte v plánu koupi Pixelu 8 Pro do 16. října, dostanete k němu hodinky jako dárek.

Co říkáte na nové Pixel Watch?

Zdroj: Made by Google, tisková zpráva, GSMArena