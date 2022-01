Ohebný Pixel: Dražší než sourozenci, ale levnější než Galaxy Fold

Už nějakou dobu plní stránky novin a magazínů spekulace o připravovaném ohebném Google telefonu z řady Pixel a téměř každý den na povrch prosákne nějaký únik či alespoň spekulace. Poté, co se nedávno objevil například údajný název Pixel Notepad (trochu zvláštní, že?), přichází na řadu debata, jaká bude finální cena tohoto očekávaného zařízení. První příjemnou informací je, že by měl stát ohebný Pixel méně než konkurenční stroje Samsung Galaxy Fold.

Několik nezávislých zdrojů, které mají mít blízko k interním informacím z Googlu, dokonce zmiňuje i konkrétní sumu. Telefon by měl podle nich stát 1 399 amerických dolarů, tedy asi 30 tisíc korun. V běžném přepočtu bez zohlednění dalších poplatků a případných upravených hodnot pro globální trhy. Mobil by měl údajně dorazit ve dvou vlnách, přičemž ta celosvětová by údajně měla nastat na konci letošního roku. Díky nedávným střípkům kódu ze systému Android 12L si můžeme udělat představu, jak bude telefon vypadat.

Jakou cenu tipujete pro Evropu?

Zdroj: 9to5