Beta systému Android 12L částečně odhalila Pixel Fold

V pořadí druhá betaverze připravovaného systému Android 12L, který bude určen primárně telefonům s flexibilními displeji, zapříčinila jedno velké, nejspíš neplánované, odhalení. Z kódu se totiž podařilo vydolovat animace, které s největší pravděpodobností zachycují očekávaný ohebný telefon Pixel Fold v jeho kreslené podobě. Jestli jsou na pohyblivých obrázcích skutečné proporce tohoto dlouho probíraného telefonu, dozvídáme se o něm několik zajímavých věcí.

Zmíněné animace patří na obrazovku, která uživatelům vysvětluje vložení SIM karty do přístroje. V rámci této instruktáže máme možnost vidět vysouvání a zasouvání “šuplíčku” do telefonu s ikonickým logem “G”, který je zachycen v jeho složené i rozložené podobě. Z viditelného umístění pantu a stylu rozložení je jasné, že by mělo jít o flexibilní mobil ve stylu Z Foldu od Samsungu, tedy horizontálně rozevírací. Současně je ale patrné, že jednotlivá “křídla” telefonu budou o něco širší a celý vnitřní displej tedy více do čtverce. Podobný má pro změnu OPPO Find N.

Animace vypadají hotové a objevují se v nich také loga společnosti, nicméně před finálním vydáním se ještě mohou pochopitelně změnit. Není to ale moc pravděpodobné, proto se nejspíš díváme na proporce skutečného mobilu Pixel Fold, který se zatím v systému schovává za přezdívku Pipit.

Co říkáte na design údajného Pixel Foldu?

Zdroj: 9to5