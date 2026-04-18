Google připravuje Pixel notebook a jednu zajímavou hardwarovou funkci, prozradil únik Hlavní stránka Zprávičky Server 9to5Google objevil v nejnovější beta verzi Android 17 hardwarovou funkci Pixel Glow Má upozorňovat na volání od oblíbených kontaktů a poskytovat vizuální zpětnou vazbu při interakci s Gemini Stejný systémový kód odkazuje také na chystaný Pixel notebook Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.4.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Google v posledních měsících poměrně otevřeně pracuje na svém návratu do segmentu počítačů. Ruku v ruce s vývojem hybridního operačního systému Aluminium OS, který dle úniků kombinuje Android 16 s prvky ChromeOS, se nyní v systémovém kódu nejnovější beta verze Androidu 17 objevily zmínky o novém Pixel notebooku. A není to jediná novinka, kterou hlubší pohled do systémových souborů odhalil. Kalifornská firma podle všeho připravuje i hardwarovou vychytávku nazvanou Pixel Glow, kterou ocení jak budoucí majitelé notebooku, tak uživatelé klasických telefonů řady Pixel. Co Pixel Glow umí a k čemu slouží? Kde budou světla umístěna? Zatím velká neznámá Pixel notebook: návrat po sedmi letech Jak do skládačky zapadá Aluminium OS? Co tomu chybí, než to uvěříme Co Pixel Glow umí a k čemu slouží? V beta verzi systému Android 17 se Pixel Glow popisuje jako hardwarová funkce, která pomocí jemných světel a barev na zadní straně zařízení upozorňuje na důležitou aktivitu ve chvílích, kdy leží telefon obrazovkou dolů. Myšlenka je jednoduchá: zůstat v přítomném okamžiku, ale přitom neminout nic zásadního. Zatím jsou v systémovém kódu popsány dva konkrétní scénáře. Když vám zavolá někdo z oblíbených kontaktů, zadní strana telefonu se rozsvítí, aniž byste museli displej otáčet. Druhou situací je interakce s asistentem Gemini, kde Pixel Glow slouží jako vizuální zpětná vazba během hlasové konverzace. Obě možnosti půjde v nastavení individuálně povolit nebo vypnout. Za zmínku stojí dva praktické detaily. Pakliže máte aktivní starší notifikace pomocí blesku fotoaparátu, Pixel Glow se automaticky vypne, aby se funkce vzájemně neduplikovaly. Kromě toho se v nastavení objevuje varování pro uživatele citlivé na světelné podněty, což je vzhledem ke zdravotním rizikům (třeba u fotosenzitivní epilepsie) rozumný krok. Kde budou světla umístěna? Zatím velká neznámá Tady začíná spekulativní část, před kterou je fér upozornit. Dosavadní rendery chystaného Pixelu 11 od zavedených leakerů žádný výřez pro světla neukazují. Server 9to5Google proto nadhazuje dvě hypotézy – Pixel Glow by se mohl skrývat buď v Camera Baru (té charakteristické vodorovné liště s fotoaparáty), nebo přímo v logu „G” na zadní straně. Obě varianty by zapadaly do snahy Googlu vytvořit nezaměnitelný designový prvek. Zajímavá alternativa zaznívá v diskuzích: mohlo by jít o matici drobných LED diod skrytých za samotným bleskem, který na renderech Pixelu 11 působí nezvykle velkým dojmem. Je to stále jen spekulace, ale vysvětlovala by, proč zatím žádný viditelný designový prvek neunikl. Připomeňme, že Google se světly na svých zařízeních v minulosti už experimentoval. Starší Chromebook Pixel měl na víku takzvaný light bar – světelnou lištu, která po poklepání signalizovala zbývající kapacitu baterie. Pixel Glow by koncept mohl výrazně posunout a rozšířit z poměrně obskurního laptopu na mainstreamové telefony. Pixel notebook: návrat po sedmi letech Z technického pohledu je druhý objev snad ještě zajímavější. Stránka nastavení Pixel Glow totiž v kódu explicitně kontroluje, zda je zařízení typu „desktop“. V posledních vydáních Androidu se navíc objevila také nová ikona s názvem „ic_laptop_light“. Obojí dohromady dává docela jasný signál: Google skutečně chystá vlastní notebook a Pixel Glow bude jeho součástí. Posledním laptopem s pixelovým značením byl Pixelbook Go z roku 2019, po něm Google segment opustil. Před ním stály modely Chromebook Pixel a Pixel C, které v hardwarové historii společnosti hráli roli designových průkopníků. Případný nový Pixel notebook by znamenal návrat po zhruba sedmi letech a zároveň jednoho z prvních vlajkových zástupců chystané platformy Aluminium OS. Pro koho by byl zajímavý? Pravděpodobně pro úzkou skupinu nadšenců do Google ekosystému, kteří dnes váhají mezi Chromebookem a prémiovým Windows laptopem. Pokud Google zopakuje cenovou politiku Pixelbooků, pohybovat se budeme v segmentu, kde aktuálně dominuje MacBook Air a nejlepší modely Surface. Masový úspěch od první generace nelze očekávat, ale pro budoucnost Aluminium OS je vlastní referenční hardware zásadní. Jak do skládačky zapadá Aluminium OS? Spojení s Aluminium OS je logické a zapadá do širší strategie. Google od léta 2025 oficiálně přiznává, že slučuje Android a ChromeOS do jedné hybridní platformy. Počátkem letoška unikly první záběry rozhraní v rámci chybového hlášení na Chromium Issue Tracker, nedávno pak na Telegramu prosákly údajné oficiální tapety systému. Google pod hlavičkou Aluminium OS plánuje několik cenových kategorií zařízení – od základních AL Entry přes masově prémiové AL Mass Premium až po nejvyšší AL Premium. Pixel notebook by velmi pravděpodobně obsadil právě tu nejvyšší příčku. Oficiální uvedení celé platformy se očekává v průběhu letošního roku, přesný termín ale zatím neznáme. Co tomu chybí, než to uvěříme Ani jednu z novinek, o kterých informuje 9to5Google, samotný kalifornský gigant oficiálně nepotvrdil a pravděpodobně tak ještě nějakou dobu ani neučiní. Nemůžeme tedy s jistotou říct, že někdy skutečně dorazí. Na druhou stranu fakt, že se obě novinky v kódu objevily společně v Beta 4 a mají konkrétní marketingový název i popis funkcí, hovoří spíš pro finální fázi vývoje než pro dávnou experimentální myšlenku. Těšíte se na návrat Pixel notebooku a novou funkci Pixel Glow? Zdroje: 9to5Google, vlastní 