Pixel Glow rozsvítí fotomodul Pixelu 11 Pro. Google funkci ukázal v nové upoutávce Hlavní stránka Zprávičky Google zveřejnil další upoutávku na Pixel 11 Pro a poprvé v ní naplno ukázal funkci Pixel Glow Světelný prvek na zádech telefonu se ve videu roztáčí do barev jako větrník Podle dřívějšího úniku má Pixel Glow decentně upozorňovat na hovory a reagovat na konverzaci s Gemini Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Do premiéry nové generace Pixelů zbývají zhruba dva týdny a Google mezitím přitvrzuje v marketingu. V nové upoutávce na Pixel 11 Pro dostala hlavní roli funkce Pixel Glow – barevné světlo integrované do kamerového ostrůvku telefonu, které se v reklamě roztáčí jako větrník. Oficiální představení proběhne 12. srpna. Znáte to: telefon leží na stole displejem dolů a vy netušíte, jestli vám právě volá šéf, nebo jen naskakuje další nabídka z e-shopu. Přesně tuhle situaci chce Google na svém novém modelu vyřešit světlem, které se rozzáří přímo na zádech telefonu. Ve druhé upoutávce k nadcházející generaci ho firma ukázala vůbec poprvé. Co je Pixel Glow a k čemu bude? Pixel Glow je barevné světlo umístěné na zadní straně telefonu. Podle úniku, o kterém jsme psali už na jaře, se má rozsvítit ve chvíli, kdy zařízení leží obrazovkou dolů a děje se něco důležitého – typicky třeba když volá někdo z vašich oblíbených kontaktů. Druhé využití míří na Gemini: během hlasové konverzace s asistentem má světlo sloužit jako vizuální zpětná vazba, tedy potvrzení, že vás Gemini poslouchá a reaguje. Obě funkce půjde podle úniku v nastavení samostatně zapnout či vypnout a výrobce k nim údajně přidá i upozornění pro uživatele citlivé na blikající světlo. Další logický krok pro uživatele Google služeb V reklamě kamera sleduje nový Pixel 11 Pro a kolem modulu fotoaparátu se roztáčí barevný kruh připomínající větrník. Celé se to nese v duchu kampaně, která má Pixel vykreslit jako „další logický krok“ pro každého, kdo už používá Gmail, Mapy, Vyhledávač nebo právě chytrého asistenta Gemini. Oficiální debut proběhne už příští měsíc Google novinku oficiálně představí na akci Made by Google 12. srpna, kdy zároveň spustí předobjednávky. Kdo se do té doby přihlásí k odběru novinek od Googlu, má prý dostat jakousi exkluzivní nabídku – co přesně, firma zatím tají. Jedno už ale víme: levněji než loni to nebude. Google dříve potvrdil, že řada Pixel 11 zdraží, a základní verze se 128 GB úložiště podle všeho z nabídky zmizí úplně. Google potvrdil zdražení řady Pixel 11. Na vině je krize pamětí RAM Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Láká vás Pixel Glow, nebo je to podle vás jen efektní hračka navíc? Zdroje: 9to5Google, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Gemini Google Pixel Google Pixel 11 Pixel 11 Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 Android 15 přináší novou funkci na Pixely. Ušetří vám čas i práci Jana Skálová 4.1.2025 Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 27.12.2024