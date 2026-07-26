Google potvrdil zdražení řady Pixel 11. Na vině je krize pamětí RAM Hlavní stránka Zprávičky Viceprezident Googlu Shakil Barkat v rozhovoru poprvé oficiálně přiznal, že řada Pixel 11 zdraží Hlavní příčinou je krize pamětí, jejichž cena za poslední rok podle citovaných dat prudce vzrostla Konkrétní částky Google nepotvrdil a naznačil, že je bude upravovat průběžně podle situace na trhu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Zdražování se nevyhne ani Googlu. Krátce před srpnovým představením nové generace Pixelů poprvé zaznělo přímo od výrobce to, co dosud kolovalo jen v únicích: telefony letos podraží a hlavní vinu nese globální nedostatek pamětí. Google poprvé mluví o cenách nahlas Že řada Pixel 11 zdraží, potvrdil Shakil Barkat, viceprezident Googlu pro zařízení a služby, v rozhovoru pro server 9to5Google vedeném před plánovaným srpnovým představením. Jde o první oficiální přiznání ze strany firmy — dosud šlo jen o úniky. Barkat míří jako na hlavního viníka na prudký růst cen operačních pamětí RAM. „Nikdy nedošlo k takovému nárůstu cen pamětí, jaký svět zažívá právě teď,“ uvedl podle serveru. Na podporu toho odkázal na data Morgan Stanley, podle nichž cena za gigabajt paměti vyskočila z 2,80 na zhruba 12 dolarů. Čísla je namístě brát jako firmou citovaný argument, ne jako nezávisle ověřený údaj. O kolik telefony podraží, ale Google oficiálně nevyčíslil. Naznačil dokonce, že ceny hodlá upravovat průběžně podle situace na trhu — což připouští, že by mohly dál růst, pokud budou komponenty zdražovat. Dražší telefony a k tomu méně paměti Krize se nemusí podepsat jen na cenovkách. Podle dřívějších úniků má Pixel 11 Pro dostat 12 GB RAM namísto 16 GB u předchůdce — tedy méně paměti za víc peněz. I tuto informaci zatím výrobce nepotvrdil. Konkrétní čísla nabídl zatím jen únik cen, o kterém jsme psali dříve: základ nabídky má tvořit Pixel 11 s 256GB úložištěm za 999 eur (v přepočtu zhruba 24 200 korun), meziročně tedy o 100 eur (kolem 2 400 korun) dráž. Celou uniklou cenovou tabulku najdete v našem starším článku. Ceny Pixelů 11 unikají ještě před premiérou, se 128GB variantou má být konec Vašek Švec Zprávičky Vašek Švec Zprávičky Google zároveň slibuje, že dopad na zákazníky bude tlumit slevami, výkupy starších telefonů a bundly typu předplatného Google One. Chystá prý i „cílené úsilí“ snížit paměťové nároky celého Androidu, aby dražší paměti tolik nebolely. Zdražování napříč trhem přitom není jen problém Googlu — s rostoucími cenami pamětí se potýkají prakticky všichni výrobci telefonů. Koupili byste si dražší Pixel 11, nebo počkáte, až cenu srazí slevy a výkupy? Zdroje: 9to5Google, Android Police Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář 9to5google ceny Google Pixel Google Pixel 10 Google Pixel 11 Mohlo by vás zajímat Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Android 15 přináší novou funkci na Pixely. Ušetří vám čas i práci Jana Skálová 4.1.2025 Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 27.12.2024 Google vylepšil jednu z mých nejoblíbenějších funkcí telefonů Pixel. Co je nového? Adam Kurfürst 20.12.2024 Google TV nabízí přes 1 100 kanálů zdarma. Má to ale háček... Jana Skálová 17.11.2024