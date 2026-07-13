Ceny Pixelů 11 unikají ještě před premiérou, se 128GB variantou má být konec Hlavní stránka Zprávičky K představení Pixelů 11 dojde již 12. srpna a do prodeje dorazí 20. srpna Nově bude základ nabídky představovat 256 GB model Pixelu 11 Známe již i předpokládané ceny pro evropské trhy Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 13.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Představení Pixelů 11 se kvapem blíží a ačkoli žádnou technickou revoluci nečekáme, jednoho velmi vítaného vylepšení bychom se přece jen dočkat mohli. Necelý měsíc před odhalením novinek totiž známý a důvěryhodný leaker Billbil-Kun přichází s informacemi o pamětích, barevných verzích a cenách připravovaných novinek od Googlu. Ceny a paměťové varianty Pixelů 11 již nejsou tajemstvím Čipové krizi navzdory by měl i základní Pixel 11 nabídnout 256GB úložiště již ve své základní verzi. Dle všeho to však bohužel neznamená, že by došlo ke zlevnění této paměťové varianty. V současné situaci je sice jistým úspěchem i to, že cena Pixelu 11 256 GB zůstane stejná jako u Pixeli 10 se stejně velkým úložištěm. Z druhého úhlu pohledu se ale v podstatě díváme na zdražení základního Pixelu 11 o 100 €. Dle leakera pak mají po 100 € meziročně zdražit Pixely Pro XL a Fold. Očekávané ceny jednotlivých modelů si můžete prohlédnout v tabulce níže. ModelKapacitaCena (Eurozóna)Cena Kč (přepočet)Pixel 11256 GB999 €24 226 Kč512 GB1 129 €27 378 KčPixel 11 Pro256 GB1 199 €29 076 Kč512 GB1 329 €32 228 Kč1 TB1 589 €38 533 KčPixel 11 Pro XL256 GB1 399 €33 926 Kč512 GB1 529 €37 078 Kč1 TB1 789 €43 383 KčPixel 11 Pro Fold256 GB1 999 €48 476 Kč512 GB2 129 €51 628 Kč1 TB2 389 €57 933 Kč Je pak poměrně zajímavé, že všechny varianty Google Pixel 11 s 1TB úložištěm budou k dispozici pouze v černém provedení. Zbylé telefony se pak mají nabízet v následujících barevných kombinacích: Pixel 11: Fuchsia (růžová), Light Sterling (šedá), Midnight Haze (černá), Moss (zelená) Pixel 11 Pro a Pro XL: Light Fog (bílá), Midnight Haze (černá), Dune (starorůžová), Pine (zelená) Pixel 11 Pro Fold: Midnight Haze (černá), Pine (zelená) Plánujete letos nákup některého z Pixelů 11? Zdroj: Vietnam.vn Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android 17 Google Google Pixel 11 Tensor G6 Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024