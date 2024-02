Google už připravuje nástupce svého prvního skládacího telefonu

Pixel Fold 2 může vyjít s novým designem, který se lidem příliš nezamlouvá

Skládačka dorazí na trh později, ale vlastně to je dobře

Loni v květnu představila společnost Google svůj první skládací telefon, o kterém se dlouhé měsíce předtím intenzivně spekulovalo. Pixel Fold, pyšnící se mimořádně prémiovým designem, byl v jednu dobu dokonce považován za skládačku s vůbec nejlepším displejem na světě. Nikoho asi nepřekvapí, když řekneme, že se v Kalifornii už pracuje na jeho nástupci, jenž se dle nových poznatků ponese v duchu hardwarových vylepšení. Co ale možná některým vyrazí dech, je nový design.

Server Android Authority obdržel od svého zdroje exkluzivní fotografii prototypu chystaného Google Pixel Fold 2, který vypadá přinejmenším podivně. Zejména provedením svého kamerového ostrůvku se totiž vůbec nepodobá ostatním Pixelům. Namísto tradičního pruhu je využit menší obdélník, nacházející se v levém horním rohu zadní strany. Komentáře uživatelů na sociálních sítí dávají Googlu celkem jasný signál, že by měl od této razantní změny ve vizáži ustoupit.

Kromě výměny fotomodulu si měl Google hrát s obrazovkami. Zaprvé, vnějšíi dsplej je méně prohnutý, což by mnozí mohli ocenit. Vnitřní panel by se pak měl svým poměrem stran více podobat čtverci. Novinka by se tak teoreticky mohla přiblížit konkurenčnímu OnePlus Open.

Pixel Fold 2 dorazí dle dřívější zprávy portálu Android Authority až na podzim, a to spolu s vlajkovou řadou klasických smartphonů Pixel 9 a dost možná i novými chytrými hodinkami Pixel Watch. Odklad do druhé poloviny roku však přinese své ovoce.

Podle citované zprávy se Pixel Fold 2 dostane na trh s čipsetem Tensor G4 (kódové označení „zumapro“). Přeskočí tedy jednu generaci procesorů (Tensor G3) a vydá se střemhlav k vyššímu výkonu. To by z něj mohlo ve finále udělat mnohem konkurenceschopnější zařízení – je totiž obecně známo, že Tensory se špičkovým procesorům od Qualcommu a MediaTeku nedokáží svou rychlostí zcela vyrovnat a nasazení Tensoru G3 by situaci moc nepomohlo.

Ani Tensor G4 ale pravděpodobně nebude žádná hvězda. Google si jej totiž opět nechá vyrábět společností Samsung, zatímco jeho dva hlavní konkurenti spoléhají na pokročilejší technologie tchajwanského giganta TSMC. K němu má Google přejít až s Tensorem G5 (kódově „Laguna“).

Co ale Pixel Foldu 2 dále pomůže, bude navýšení kapacity RAM na 16 GB (nevíme, zda ve všech konfiguracích, nebo pouze v té nejdražší), což z něj udělá vůbec první smartphone od Googlu s více než 12 GB operační paměti. Těšit se můžeme také na rychlejší úložiště standardu UFS 4.0.

Co na nový design Pixel Foldu říkáte vy?

Zdroje: Android Authority (1, 2)