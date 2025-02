Skvělá funkce telefonů Pixel se rozbila, opravu Google přinese už brzy. Zaznamenali jste problém i vy?

Reklama

Sem tam se stane, se že s aktualizací, která má uživatelský zážitek vylepšovat, přestane nějaká část systému fungovat tak, jak by se očekávalo. Jak se to dělat nemá, nedávno předvedl například Garmin, ale v případě telefonů Google Pixel šlo naštěstí jen o chybu, která jen zhoršila populární funkci (namísto toho, aby mobily rozbila kompletně). Oprava už je nicméně na cestě.

Uživatelé napříč nejrůznějšími platformami, ať už jde o oficiální fórum Googlu nebo Reddit, si poslední měsíce stěžovali na citelné zhoršení funkce Co to hraje (v angličtině Now Playing). V prosinci se přitom dočkala updatu, který přinesl možnost nastavení preferované aplikace pro přehrávání identifikovaných skladeb a také se konečně začaly zobrazovat náhledy alba.

Na vítaná zlepšení však vrhly stín četné stížnosti. Mnozí lamentovali, že Co to hraje nefunguje tak spolehlivě jako dřív, respektive že při mnohých příležitostech vůbec skladby nerozpoznává, přestože jsou dobře slyšitelné. Chyba, která se týkala modelů od Pixelu 6 až po novinky řady Pixel 9, měla být v mnohých případech tak vážná, až někteří doporučovali funkci vypnout. Podle jednoho z uživatelů, kterého citoval server Android Authority, během 4hodinové cesty autem telefon rozpoznal pouze 2 skladby, což je opravdu podezřele málo.

Že majitelé Pixel telefonů nereagují přehnaně a s funkcí Co to hraje je opravdu něco špatně, nyní potvrdil samotný Google. Zástupce společnosti na platformě Issue Tracker ohlásil, že je již připravená oprava a brzy se zavede. Termín sice blíže nespecifikoval, ale zřejmě bude součástí březnového Pixel Dropu.

Přiznám se, že funkci Co to hraje jsem v poslední době nevěnoval tolik pozornosti, tudíž nedovedu jednoznačně říct, zda se chyba vyskytla i na mém Pixelu 9 Pro XL.

Zpozorovali jste zhoršení funkce Co to hraje?

Zdroje: Google Issue Tracker, Android Authority (1, 2)