Majitelé mobilních telefonů značky Google Pixel si pravděpodobně v posledních týdnech či měsících všimli, že v jejich systému přibyl nový dostupný widget pro sledování stavu baterie. Konkrétně v březnu se objevila nová “bublina”, která je schopná procentuálně vyčíslit hodnotu nabití baterie v daném mobilu a případně i v některých zařízeních připojených přes Bluetooth. Google nyní tento widget povýšil na další úroveň přidáním velmi šikovné metriky navíc.

K obyčejným procentům nově přibývá také časový odhad, jak dlouho ještě zvládne mobil na baterii běžet. Rychlým pohledem na displej tak nyní mohou majitelé Pixelů zkontrolovat, jak blízko je asi doba, kdy bude znovu nutné nabíjet.

Tento samotný údaj samozřejmě není žádnou novinkou, nicméně implementace do widgetu, který by snad mohl být časem základní součástí systému Android, by bylo velmi šikovné vylepšení. Zatím se zdá, že zmíněný odhad je vypočítáván pouze pro daný telefon a nikoli třeba pro sluchátka nebo hodinky. Ale i to může být časem jinak.

Jak moc si plánujete doby nabíjení?

Zdroj: 9to5