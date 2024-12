Google prodloužil podporu pro starší Pixely, týká se to i vašeho?

Google patří k výrobcům s nejdelšími aktualizacemi telefonů

Starší telefony Pixel měly slíbených 5 let bezpečnostních záplat

Nyní Google prodloužil podporu na 5 let aktualizací operačního systému

Google garantoval pro telefony Pixel 5 – 7 podporu v délce 3 let pro aktualizace operačního systému a 5 let bezpečnostních záplat. Nyní ale v tichosti aktualizoval dokument, který popisuje délku podpory pro jednotlivé telefony a u Pixelů řad 6 a 7 spolu s Foldem je nyní uvedeno 5 let aktualizací operačního systému a záplat.

Důležitý rozdíl je ten, že nyní Google slibuje nejen bezpečnostní záplaty, ale i aktualizace Androidu. Co se týče nových funkcí, tam to už není tak jednoznačné. Konkrétně jde o tzv. Feature dropy, což jsou aktualizace, pomocí kterých Google dodává nové funkce. To je ale pochopitelné, protože nové funkce nezřídka vyžadují speciální nebo aspoň výkonnější hardware a na starších modelech by nefungovaly správně.

Google Pixel aktualizace

Kompletní výčet telefonů, kterých se prodloužení podpory týká:

Pixel Fold

Pixel 7a

Pixel 7 Pro

Pixel 7

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 6a

Délka podpory se počítá od okamžiku uvedení na americký trh. Vzhledem k posunům vydání Androidu 15 na pozdější dobu a naopak Androidu 16 na dřívější je těžké říct, kterou poslední verzi dané zařízení dostane. V každém případě majitelé Pixelů 6 a 7 získali další dva roky velkých aktualizací, a to je od Googlu opravdu pěkné gesto.

Zdroj: Google