Barevný Google Pixel 9a tak špatně nevypadá. Podívejte se na něj

Reklama

Nástupce povedeného smartphonu střední třídy Pixel 8a, s nímž oficiálně odstartovalo působení Googlu s mobilními zařízeními na zdejším trhu, se letos dočká výrazné změny designu. Novinka přijde o charakteristický pruh na zádech, což potvrdilo mnoho dřívějších úniků. Pilulkovitý útvar s dvojicí fotoaparátů tedy bude integrován přímo do zad telefonu. Nové rendery ukazují, že by ve finále nemuselo jít o tak špatný krok, jak se zpočátku zdálo.

Poté, co se objevily první fotografie zachycující smartphonu Google Pixel 9a, jsem osobně tak trochu doufal, že jde jen o špatný vtip. Odstranění vystouplého pruhu mi přišlo jako špatné rozhodnutí, kvůli kterému telefon zkrátka vypadal prazvláštně. Dosud však byl Google Pixel 9a vyobrazen pouze v černé verzi a neviděli jsme žádná barevná provedení. Jak by mohla vypadat, ilustrují snímky zveřejněné účtem @ACE100xd na platformě X.

Ačkoliv se spíše nejedná o uniklé oficiální rendery, nýbrž o fanouškovský výtvor, pro utvoření hrubé představy o podobě Pixelu 9a v jiných barvách než stereotypní černé nám bohatě stačí. Do oka mi nejvíce padla modro-fialová varianta, která ve mně trochu evokuje ultramarínový iPhone 16. Pokochat se nicméně můžete i zelenou, růžovou či zlatou verzí.

Google Pixel 9a by se měl představit v březnu, a to s novým procesorem Tensor G4, jenž pohání vlajkovou řadu Pixel 9, a 8GB RAM typu LPDDR5X. Těšit se dále můžeme na 2 700nitový maximální jas displeje, 48Mpx hlavní fotoaparát či větší 5 100mAh baterii. Co se pak týče ceny, zdražení se dle posledních zvěstí předpokládá pouze u 256GB verze. U nás by tedy telefon mohl opět začínat na 14 490 Kč.

Jaká barevná verze telefonu Google Pixel 9a se vám líbí nejvíc?

Zdroj: X