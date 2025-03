Telefony Google Pixel mají po nedávné aktualizaci zvláštní chybu. Zbavíte se jí jednoduše

Březnová aktualizace pro telefony Google Pixel přinesla řadu užitečných funkcí, ale také pravděpodobně vyvolala nepříjemnou chybu související s biometrickou autorizací. Jak upozornil server Android Authority, mnozí uživatelé hlásí, že jim po nainstalování updatu přestala fungovat čtečka otisků. Řešení se naštěstí zdá být snazší, než se může zdát.

Uživatelé konkrétně uvádí, že po aktualizaci nevidí možnost odemykání otiskem prstu v sekci Zabezpečení a ochrana soukromí. Uvnitř bankovních či podobných aplikací, které umožňují tento typ ověření, pak metoda vůbec nemá fungovat. Do telefonu se musí dostávat například zadáním PINu a do specifických služeb odpovídajícím heslem.

V prvé řadě musíme na pravou míru uvést to, že se problém jeví extrémně vzácný. Chyba se zdánlivě vyskytuje pouze na základních modelech Pixel 9 a Pixel 8, dražší Pro verze pravděpodobně nepostihla vůbec. Podle tvůrců systému GrapheneOS by mohlo být postiženo asi 1 z 1 000 zařízení, tedy méně než 1 % uživatelů.

Co se řešení týče, podle více zdrojů má pomoct telefon vypnout, počkat několik sekund a opět jej zapnout. Restart zařízení paradoxně nepomáhá, a když už, tak až na několikátý pokus.

Na březnové aktualizaci je kromě přidání nových vychytávek pozitivní aspoň to, že Google zdánlivě opravil problém týkající se funkce Co to hraje. O něm jsme vás dříve informovali v samostatném článku.

Setkali jste se s podobnou chybou?

Zdroje: Android Authority, GrapheneOS fórum, Reddit