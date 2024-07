To bude bomba! Řada Google Pixel 9 nabídne vlastní AI s hromadou super funkcí

Google plánuje vybavit nový Pixel 9 umělou inteligencí

Bude vybaven Gemini, Circle to Search i Pixel Screenshots

3 modely Pixelu 9 se představí už 13. srpna



Chystaná novinka od Google bude zřejmě ještě větší bomba, než se čekalo. Nový Google Pixel 9, který by měl vyjít už v srpnu, bude totiž mít v základní výbavě mnoho nástrojů a funkcí řízených umělou inteligencí. Jeho schopnosti tak budou předčit většinu ostatních mobilů. A Google mu plánuje dát do vínku nejen své běžné AI nástroje – dopřeje mu i ty dosud nikdy nepoužívané a vyvíjené speciálně pro Pixel 9.

To, že bude v Google Pixelu 9 obsažena umělá inteligence, je fakt. Google svou Gemini a ostatní AI nástroje v posledních měsících hodně propaguje a rozvíjí, takže je logické, že je umístí i do svého nejnovějšího modelu telefonu. Podobně jako přišel Samsung Galaxy S24 s Galaxy AI, očekává se u Pixelu 9 jedinečný soubor Google AI.

Pixel 9 is already out in Algeria.

Storage: 256GB

Color : Pink

I'll keep you updated tomorrow morning. pic.twitter.com/0mE1QlCbEg — Hani Mohamed Bioud (@hanibioud) July 1, 2024

Předpokládá se, že bude obsahovat Gemini a Circle to Search. K nim by ale měly přibýt i další novinkové funkce. Kamila Wojciechowska podle uniklých zpráv tvrdí, že se bude jednat například o Pixel Screenshots. Ta by měla umět nejen vyhledávat mezi snímky obrazovky v telefonu, ale fungovat nejspíš bude i jako chatbot, který si s vámi popovídá o jejich obsahu. Což je podobné jako u Recall od Microsoft Copilotu.

Funkce Add me by se měla trochu podobat nástroji Best Take, kterou disponuje Pixel 8. Pravděpodobně pomůže seskupovat fotky a dále s nimi různě pracovat. Víc se ale o tomto nástroji zatím neví.

O funkci Google Studio toho víme ještě méně. Experti se pouze dohadují, jestli půjde o AI pro generování obrázků podobnou ImageFX nebo bude mít i další schopnosti.

Konkrétní odpovědi přinese už 13. srpen, kdy Google hodlá své tři nové Pixely 9 slavnostně představit. A přidá k nim i Android 15.

Zdroje: Android Police, Android Authority