Google rozeslal pozvánky na konferenci Made by Google, která se uskuteční 13. srpna 2024, a na které představí novou řady Pixel 9. Ovšem jak se blíží uvedení, množí se i úniky. O jeden hodně mimořádný se postaral uživatel @hanibioud na sociální síti X.

Pixel 9 pózuje nejen na fotografiích, ale i na videu. Zajímavostí je jeho barva, je totiž růžový. Nepamatuji se, že bych někdy viděl telefon v této barvě. Ale proč ne, růžová je moderní a znám několik úspěšných manažerů, kteří nosí růžové košile. Video pochází z Alžírska, těžko říct, jestli se tato barva dostane na všechny trhy.

Pixel 9 is already out in Algeria.

Storage: 256GB

Color : Pink

I’ll keep you updated tomorrow morning. pic.twitter.com/0mE1QlCbEg

— Hani Mohamed Bioud (@hanibioud) July 1, 2024