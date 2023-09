Google ještě ani nepředstavil Pixel 8 a už zde máme reálné fotografie odlehčené varianty

Pixel 8a podle všeho dostane čip Tensor G3, počítat můžeme také s 8 GB RAM

K představení by mělo dojít až příští rok v květnu

Zatímco většina výrobců elektroniky se snaží tajit informace až do posledního dne představení (ne vždy se to daří, viz obří únik Microsoftu o nadcházejících Xboxech), Google na to jde úplně jinak. Člověk by měl i pocit, že to dělá schválně, protože už několik let po sobě víme o chystaných produktech americké společnosti několik měsíců před oficiálním uvedením. Přestože by se měl Pixel 8a objevit až v květnu příštího roku jej nyní můžeme vidět na fotografiích.

Odhalené snímky naznačují, že design chystaného modelu je velmi podobný telefonům z řady Pixel 8. Největším paradoxem je fakt, že ani tuto řadu Google ještě oficiálně neukázal. Nechybí typický modul fotoaparátu na zadní straně telefonu se dvěma snímači, který je navíc ve stejné barvě jako zbytek telefonu.

V benchmarku Geekbench se objevil model s kódovým označením Akita, což je domnělý název pro Pixel 8a, s lehce podtaktovanou verzí čipu Tensor G3, spárovanou s grafickým čipem Mali-G715. Počítat můžeme také s 8 GB RAM a Androidem 14. Předpokládá se, že Google Pixel 8a bude uveden na trh kolem května příštího roku, což by bylo v souladu s předchozími telefony z řady Pixel A.

Půjdete do Pixelu 8, nebo si počkáte na 8a?

Zdroj: 91mobiles