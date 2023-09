Microsoft nedávno odhalil novou verzi konzole Xbox Series S, kterou nyní lze pořídit v černé variantě a s 1TB úložištěm. Podle všeho to ale není jediná novinka, kterou si pro nás americká firma přichystala. Došlo totiž k obřímu úniku informací, díky němuž jsme se dozvěděli jaké plány má Microsoft do budoucna.

Interní dokumenty vyplývající z případu FTC vs. Microsoft odhalily, že společnost chystá osvěžení svého stávajícího modelu Xbox Series X. Podle uniklých dokumentů je kódové označení nového osvěžení konzole Brooklin. Nadcházející zařízení dostane tvar válce a bude se dodávat bez diskové mechaniky. Co se týče úložiště, je naplánováno rozšíření na 2TB, což je dvojnásobek stávající kapacity. Další novinkou bude USB-C port na přední straně.

Microsoft neplánuje zůstat pozadu ani v oblasti konektivity. Očekává se přidání podpory Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2. Kromě toho dostane do vínku nový 6nm čip, díky němuž bude mít nový Xbox Series X až o 15 % nižší spotřebu. Zásadní nárůst výkonu však čekat nelze, stále jde pouze o facelift již existující konzole. Tím projde také již zmíněný Xbox Series S (kódové označení Ellewood), který dostane rovněž nový čipset, Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2. Představí se přesně za rok, větší bratr pak v listopadu 2024.

I přes všechna vylepšení plánuje Microsoft udržet stejnou zaváděcí cenu, tedy 499 dolarů. V Česku by se tedy novinka mohla novinka prodávat za cenu okolo 13 tisíc korun.

Xbox Series X Refresh/mid-gen info leaked thanks to FTC documents https://t.co/3KHgiOnQJd

-Xbox Series X refresh digital only (2TB storage), target launch Oct 2024

-New Xbox controller with gyro

Super! Malování ve Windows přináší funkci, kterou známe z Photoshopu čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Source from attachments in PDF https://t.co/tuikvo2h5F pic.twitter.com/fFzEbepHdl

— Wario64 (@Wario64) September 19, 2023