Google Pixel 8a se má představit na akci Google I/O už v květnu

Nyní unikla údajná cena, za níž se má mobil prodávat v Kanadě

Zdražení má být celkem zásadní a může ovlivnit prodeje po celém světě

Chystaný Google Pixel 8a, který bude spadat do vyšší střední třídy, se pravděpodobně ukáže na akci I/O příští měsíc. Nové úniky informací odhalují jeho cenu a naznačují, že by mohla oproti předchůdcům poměrně dramaticky narůst.

Web PassionateGeekz tvrdí, že se Pixel 8a objevil v kanadském obchodě s cenou 708,99 CAD (přes 12 tisíc Kč) za 128GB variantu a 792,99 CAD (přes 13 tisíc Kč) za 256GB verzi. To je nemalý nárůst oproti Pixelu 7a, který byl uveden na trh za 599 CAD (lehce přes 10 tisíc Kč). V Německu startoval na 509 eurech (v tu chvíli to bylo něco málo pod 13 tisíc Kč), a pokud by zdražil o 100 eur, stál by v Evropě přes 15 tisíc.

Pixel 8a se tak stane dražším než standardní Pixel 8, který je v kanadském obchodě Google k dispozici za 699 CAD, v Česku jej pořídíte pod 15 tisíc korun. To by nedávalo příliš velký smysl, „áčkový“ Pixel si lidé kupují zpravidla proto, aby dostali skvělý zážitek a vynikající fotoaparáty za lepší cenu. Ale pokud by byl Pixel 8 levnější, neměl by telefon v portfoliu význam.

Kamila Wojciechowska už před nějakým časem potvrdila, že se nový Pixel oficiálně dostane i do České republiky, tak doufejme, že jsou informace o cenách mylné. Nebyl by to totiž zrovna nejšťastnější začátek. Pokud chce Google porazit tuzemské e-shopy, není příliš dobrou strategií prodávat horší telefon za vyšší cenu.

Dával by vám Pixel 8a za cenu nad 15 tisíc smysl?

Zdroj: PassionateGeekz