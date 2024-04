Google Pixel 8a se zřejmě představí už brzy, nejspíš začátkem května

Teoreticky by mohl oficiálně dorazit i do České republiky

Nyní telefon uniká ve videu, které zachycuje dvě výrazné barevné varianty

Předpokládá se, že Google začátkem příštího měsíce vydá nový smartphone střední třídy. Zatímco stále doufáme, že finální cena ještě neunikla – všechny dosud omílané částky by totiž nasvědčovaly nepříjemnému zdražení – jak bude Pixel 8a vypadat, je už v podstatě nad nad slunce jasné. Teď navíc internetem koluje zajímavé video.

Googlu většinou unikne vše, co teoreticky může. Teď se ale Pixel 8a neukazuje na pouhých tiskových materiálech, nýbrž byl naživo zachycen ve videu od marockého prodejce elektroniky, který jej umístil na svůj instagramový profil, jako by se nechumelilo. Původní „storíčko“ už není dostupné, ale díky bystrým uživatelům sociálních sítí, jako je například známý leaker @MysteryLupin, se na něj můžeme podívat i nyní.

Google Pixel 8a se na záběrech ukazuje ve dvou různých barevných verzích a jde přitom o ty extravagantnější – mentolově zelenou a výrazný tmavý odstín modré. Podle prodejce je telefon vybaven 128GB úložištěm a 8GB operační pamětí.

Spekuluje se, že by se Pixel 8a mohl konečně oficiální cestou podívat také do České republiky, čímž by pravděpodobně odstartovala nová éra Googlu v tuzemsku. Tedy pokud bude rozumně nastavená cena. Údajných 708,99 kanadského dolaru (přes 12 tisíc korun v přepočtu) za základní variantu totiž příliš dobře nezní.

Která z verzí Google Pixel 8a se vám líbí nejvíc?

Zdroj: X