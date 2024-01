Google Pixel 8 Minty Fresh. Líbí se vám nová barva?

Telefony od společnosti Google patří vzhledově k těm nejzajímavějším na trhu

Spoustu pozornosti strhává oblast kolem fotoaparátů, nemůžete si je splést

Řada Google Pixel 8 Minty Fresh vypadá na fotografiích stylově a elegantně

První generace telefonů Google Pixel mi designově vůbec nepřišly atraktivní. Vše se ale zlomilo s představením řady Pixel 6, design se posunul výraznějším způsobem kupředu, navíc telefony snadno odlišíte od stovek dalších mobilních telefonů na současném trhu.

Nejnovější generace revoluci v oblasti designu nepřinesla, přesto považuji modely Google Pixel 8 a Google Pixel 8 Pro za designově velmi povedené. Při pohledu na přední stranu je to trochu nuda, ostatně co tady vymýšlet… Ale oblast kolem fotoaparátu má své kouzlo a líbí se mi.

Google oblékl Pixel 8 a Pixel 8 Pro do nové barvy Minty Fresh a vy si můžete telefony prohlédnout na oficiálních snímcích. Oficiální představení by mělo proběhnout už zítra, na internetu už ale snímky kolují. Za mě telefony nadále vypadají pěkně a elegantně, vůbec by mi ale nevadilo, kdyby byl Google odvážnější a telefony oblékl do výraznějších barev. Situace mi trochu připomíná Samsung Galaxy S24, tento telefon na trh dorazil dokonce v sedmi barvách, ne každý si z nich ale dokáže vybrat.

Pokud by se Google Pixel 8 prodával ve výrazně červeném nebo oranžovém provedení, určitě by vypadal skvěle a věřím, že svoje zákazníky by si našel. Na internetu se v předchozích dnech objevily první snímky nových vlajkových lodí od společnosti Google Pixel, na velkou změnu designu to nevypadá. Za mě ani není nutná, více barevných variant by mi ale udělalo radost. Vlastně to neplatí jen pro dva zmíněné výrobce, ale pro většinu společností na trhu.

Líbí se vám Google Pixel 8 Minty Fresh?

