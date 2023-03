Není to tak dávno, co jsme vás informovali o úniku renderů chystaného telefonu od Googlu, Pixelu 7a. Americká firma je známá tím, že se jí informace o chystaném hardwaru, především právě telefonech nedaří držet pod pokličkou. Nyní se ale stalo něco, co čekal málokdo. Pixel 7a, respektive jeho prototyp je totiž k zakoupení na eBay.

Jistý uživatel nikoskom-94 se rozhodl prodat prototyp Pixelu 7a a to ještě před oficiálním představením. Na fotografiích můžeme vidět stejný design, který známe z renderů, ale s jednou malou anomálií. Místo loga “G” společnosti Google je na zadní straně něco, co vypadá jako silueta Pac-Mana, což je zajímavé.

Co ale není tolik zajímavé je rozhodně cena. Neuvěřitelných 5 000 dolarů (asi 113 000 korun) je přemrštěná částka za telefon, který by měl startovat na ceně okolo 500 dolarů (asi 11 300 korun). Nepřekvapivě nebyl nikdo ochoten zaplatit takovou částku, takže se inzerát objevil na eBay znovu, tentokrát byla cena stanovena na 2 500 dolarů, tedy stále neskutečných 56 500 korun. Nikdo opět neprojevil žádný zájem. Nicméně v tuto chvíli je opět k dostání za 2 550 dolarů, takže pokud náhodou nevíte co s penězi, může být váš. Nabídka končí tuto sobotu. Telefon má být představen v květnu na konferenci Google I/O 2023. Kromě Pixelu 7a by mohl být uveden také Pixel Tablet či dokonce ohebný Pixel Fold.

Jak se těšíte na konferenci Google I/O?

Zdroj: gizmochina.com