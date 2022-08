Omezil Google displej u telefonu Pixel 6a? Prý umí až 120 Hz

Není to tak dávno, co nám do redakce dorazil na test Google Pixel 6a. V brzké době se můžete těšit na finální verdikt, ale už teď vás můžeme nalákat na fakt, že jde o skvělý mobil za ještě lepší cenu, který má však jeden zásadní nedostatek. Mluvíme o 60Hz displeji, který působí v mobilu jako pěst na oko, zvlášť v případech, kdy jste zvyklí na 120+ Hz u svého monitoru či tabletu. Jenže nyní přišel uživatel, který si na Twitteru říká TheLunarixus se zajímavým zjištěním.

Podle něj se dá displej nastavit na 90 Hz. Aby své tvrzení podložil, přiložil několik fotografií a dokonce i video. TheLunarixus zmínil, že displej, který pro Google připravil Samsung je schopen zobrazit až 120 Hz. V tuto chvíli prý pracuje na tom, aby svůj kód dokončil a zpřístupnil jej veřejnosti.

Tyto informace ale berte zatím s rezervou, jelikož není jasné, zda nejde o fake. Čistě teoreticky může jít o obyčejný Pixel 6, který je na první pohled od modelu 6a k nerozeznání.

Má podle vás TheLunarixus pravdu?

Zdroj: AndroidAuthority