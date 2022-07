Google Pixel 6a dorazil do redakce. Ptejte se na cokoliv

Do redakce nám právě dorazil jeden z nejočekávanějších mobilů vyšší střední třídy, Google Pixel 6a. Mobil, který se v mnoha ohledech podobá vlajkovému Pixelu 6 bude cílit na zákazníky, kteří přemýšlí nad telefonem v cenové kategorii do 12 000 korun. V tuto chvíli tedy dáváme prostor vám, čtenářům, abyste se mohli zeptat na cokoliv, co vás o novince zajímá.

Nejprve si ale pojďme zopakovat některé klíčové specifikace. Začít můžeme displejem. Jde o 6,1palcový OLED panel s rozlišením 2400 x 1080 pixelů, podporou HDR, ovšem pouze 60Hz obnovovací frekvencí, čehož si všimnete takřka okamžitě (pokud jste někdy ochutnali vyšší). Naopak vás ale potěší menší velikost. Celkové rozměry mobilu činí 152,2 x 71,8 x 8,9 mm a váží 178 gramů.

Pod kapotou tiká čipset Google Tensor v kombinaci s 6 GB RAM a 128GB úložištěm. Na zadní straně pak nalezneme dvojici fotoaparátů. Ten hlavní známe dobře z předchozích generací, jelikož jde o 12,2Mpx snímač s PDAF a optickou stabilizací. Dopomáhá mu 12Mpx ultraširoký senzor se záběrem 114 stupňů. Výdrž má na starost 4410mAh baterie s podporou 18W rychlého nabíjení. Nyní se tedy pod článkem můžete dotázat na cokoliv. Odpovíme vám buď v komentářích, nebo v chystané recenzi. Pokud byste si chtěli novinku objednat, mrkněte na náš návod.

Co vás zajímá ohledně Pixelu 6a?