Po vzoru Applu: Pixely dostávají Google Pay do power tlačítka

Důkazy o tom, že Google pracuje na nové nabídce v power tlačítku se poprvé objevily v Androidu 11. Ta bude uzpůsobena Google Pay platebním kartám a ostatním NFC průkazům, takže k nim bude mnohem rychlejší přístup. Nyní to však vypadá, že si jí užijí uživatelé Pixelů již v Androidu 10.

První uživatelé Pixelů hlásí, že vidí nabídku Google Pay poté, co se dostanou do nabídky skrz power tlačítko. Přepracované rozhraní přesune známé zkratky (vypnutí telefonu, restart, snímek obrazovky, nouzová situace) do spodní části obrazovky, čímž se vytvoří prostor pro poměrně velké náhledy platebních karet nahoře. Vlastně to vypadá podobně, jako domovská stránka Google Pay.

Přejetím doleva a doprava můžete vybírat z vašich karet, následně potvrdíte kterou chcete zvolit a NFC čip se aktivuje. Zde se tak nechal Google lehce inspirovat Applem, jelikož jableční uživatelé mají přístupnou nabídku Apple Pay právě poté, co dvakrát stisknou power tlačítko a ověří se skrz Touch ID či Face ID.

Využijete power tlačítko ke Google Pay platbám?

Zdroj: androidpolice.com