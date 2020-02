Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

Digits - Widget shortcut to quickly open apps Apz King

Simple Pro for Facebook & more Creative Trends Apps LLC

Gallery Pro: Photo Manager & Editor kotunApps

NT Calculator - Extensive Calculator Pro Thanh Le Tran Ngoc

BioAnillaMobile - Bird Control bionaturalapps

BioCaprinoMobile - Manage your Goats bionaturalapps

BioOvinoMobile - Manage your cattle Sheep bionaturalapps

Contact Manager Webserveis

Hry zdarma

She Sees Red - Interactive Thriller Rhinotales

Gold Miner Vegas: Nostalgic Arcade Game SENSPARK CO., LTD

Night Survivor PRO Boxgame

Zombie Masters VIP - Ultimate Action Game Next Doors

Sudden Warrior Plus (Tap RPG) Honeydew Peanut

Superheroes Junior: Robo Fighting - Offline Game UbiMob

[VIP]Missile Dude RPG: Tap Tap Missile Dude Soft

Archery Bow & Arrow : Crazy Shooting Challenge KM Technology

Archery Physics Shooting Challenge FPS KM Technology

Sudoku Deluxe VIP ArtStorm

Blossom Clicker VIP I.W.G

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game Next Doors

That level logic 2D PRO Boxgame

Forest Clicker - 2020 new game offline Clicker Games Studio

Tower of Farming - idle RPG (Magic Event) Honeydew Games

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?

Zdroj: androidpolice.com