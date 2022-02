Míří Google Lens na další místo? Tohle by byla pecka

Uměle inteligentní nástroj Google Lens patří k těm nejsofistikovanějším a nejužitečnějším nástrojům, které kdy opustily “dílny” amerického giganta. Pokud ho občas použijete, tak s námi určitě budete souhlasit. Tento pomocník, který dokáže z existující fotky či přes zapnutý fotoaparát najít třeba podobné boty nebo rozpoznat zvíře, dost možná míří na nové místo. A to opravdu parádní. Poté, co se Lens nedávno vydal do desktopové verze Fotek, se možná brzy ukáže na počítačích i přímo v Google vyhledávání. Což by byla velká paráda.

Na možnou implementaci nástroje Lens na toto nové (a extrémně využívané) místo upozornil jeden z uživatelů, kterému se zde pomocník objevil. Podobně jako na mobilu by mělo logo této služby zaujmout místo vedle vyhledávacího políčka a mikrofonu, přičemž kliknutí na ikonku by otevřelo dialogovou nabídku pro přetažení či manuální výběr fotografie k analýze. Následné výsledky jsou poté seřazeny na pravé straně vedle originálu.

Tato novinka by extrémním způsobem usnadnila případné vyhledávání objektů na fotografiích, které mají uživatelé pouze ve svých počítačích. Google se bude v tomto ohledu evidentně snažit (nebo to tak alespoň vypadá) sjednotit možnosti mobilů i PC. V tuto chvíli je na počítačích Lens dostupný ve zmíněných Fotkách a od nedávna také v Chromu po kliknutí pravým tlačítka myši na obrázek.

Jak často používáte Google Lens?

Zdroj: 9to5