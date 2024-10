Microsoft vydává aktualizaci Windows 11 24H2, rozšiřovat se začíná již dnes

O tom, kdy ji dostanete, rozhoduje mimo jiné způsobilost vašeho hardwaru

Novinek se dočkává nabídka Start, Průzkumník souborů i Nastavení

Redmondský technologický kolos Microsoft dnes oficiálně oznámil Windows 11 2024 update, známý také pod označením Windows 11 24H2. Kromě AI funkcí dostupných pouze pro Copilot+ PC je jeho součástí také řada novinek spjatých s nabídkou Start, Průzkumníkem souborů, Nastavením a dalšími oblastmi systému.

Kdy vyjde Windows 11 24H2?

Poté, co se Windows 11 24H2 začal již v květnu dostávat na pracovní počítače, které jsou součástí programu Windows Insider for Business, se počínaje dneškem postupně (ve vlnách) rozšíří na všechny podporované počítače běžných uživatelů.

„Začneme se způsobilými zařízeními s operačním systémem Windows 11 verzí 22H2 a 23H2 těch uživatelů, kteří se již dříve přihlásili, aby dostávali nová vylepšení mezi prvními,“ píše Microsoft. Odkazuje přitom na možnost „Získejte nejnovější aktualizace hned, jak budou k dispozici“, kterou najdete ve Windows Update.

Expanze updatu přitom nemá být čistě náhodná. Podle Microsoftu záleží i na způsobilosti hardwaru či „ukazatelích spolehlivosti“. Zřejmě se tím chce vyhnout nejrůznějším chybám či problémům se stabilitou.



Jak získat Windows 11 24H2 dřív?

Není jisté, do jaké míry vám tento krok pomůže získat aktualizaci Windows 11 24H2 s určitým předstihem, ale za pokus to určitě stojí. V Nastavení by mohlo pomoct povolit již zmíněnou volbu „Získejte nejnovější aktualizace hned, jak budou k dispozici“, již naleznete v sekci Windows Update.

Nastavení > Windows Update > Získejte nejnovější aktualizace hned, jak budou k dispozici





Novinky ve Windows 11 24H2

Windows 11 24H2 rozhodně nelze považovat za revoluční update, přesto však nabízí řadu užitečností, které by vám rozhodně neměly uniknout.

Microsoft kupříkladu přináší podporu pro standardy konektivity Wi-Fi 7 a Bluetooth LE (Low Energy) Audio. V souvislosti s úsporou energie pak láká na funkci Energy Saver, která nahrazuje spořič baterie a podle vývojářů výrazně prodlužuje životnost baterie a snižuje spotřebu. Nyní je vhodná nejen pro laptopy, ale také pro desktopy.

O něco výraznější novinka čeká v nabídce Start. Jedná se o boční panel služby Propojení s telefonem zahrnující rychlé informace týkající se stavu mobilu či nedávné kontakty.

Po kliknutí pravým tlačítkem na soubor v Průzkumníkovi nyní vidíte popisky pro akce typu kopírování či přejmenování, které se nacházely v horní části nabídky pouze jako ikony. Mnohé pak dozajista potěší i podpora pro tvorbu 7-zip archivů.

Za zmínku pak bezesporu stojí i vylepšená nabídka s rychlým nastavením, mezi jejímiž stránkami se nyní lze přesouvat kolečkem myši. Zapomenout bychom neměli ani na novou aplikaci Microsoft Teams, která je schopná provozovat jak školní/pracovní, tak osobní účet (již tedy není nutné využívat dvě separátní appky), či přepracovaného klienta Outlook, jenž nahrazuje aplikace Pošta a Kalendář. Vypíchnout můžeme i čerstvě zavedenou podporu HDR pozadí.

Kompletní seznam novinek zveřejnil Microsoft na stránce podpory.

