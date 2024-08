Google chystá fantastickou novinku! Android se jedním klepnutím změní v počítač

Google vyvíjí vylepšený desktopový režim pro Android

Nová funkce má běžet přímo na displeji tabletu, nejen na externím monitoru

Implementace připomíná Samsung DeX a prostředí ChromeOS

Google se konečně rozhodl pořádně zatočit s využitelností Androidu na velkých displejích. Vývojáři v Mountain View údajně pracují na novém desktopovém režimu, který by mohl docela změnit používání Android tabletů. Desktopový režim na Androidu není nic nového, Samsung má několik let své prostředí DeX, jenž je z mnoha pohledů pro využívání velké obrazovky ideální. Kdyby bylo podobné prostředí k dispozici i na tabletech jiných značek, asi by se nikdo nezlobil…

Představte si, že vezmete tablet, klepnete na tlačítko a rázem se ocitnete v prostředí, které nápadně připomíná ChromeOS. Aplikace v oddělených oknech, taskbar ve spodní části obrazovky, prostě plnohodnotný desktop přímo na vašem tabletu. Přesně to je cílem nového desktopového režimu, na kterém Google maká a má být přímou součástí Androidu 15.

Android 15 desktop mode on tablet

Dosud jsme znali desktopový režim Androidu jako něco, co se aktivuje po připojení externího monitoru. Teď ale Google míří výš – chce, abyste mohli naplno využít potenciál svého tabletu i bez dalších periferií. Otázkou zůstává, kdy se téhle novinky skutečně dočkáme. S vydáním Androidu 15 to nejspíš ještě nebude – Google má před sebou ještě spoustu práce. Možná bude debutovat společně s druhou generací tabletu Pixel.

Jestli se tohle povede, mohli bychom se dočkat renesance Android tabletů. Konečně by mohly být skutečnou alternativou k iPadům či levnějším notebookům. Držme Googlu palce, ať to dotáhne do konce.

Ocenili byste desktopové prostředí na Androidu?

Zdroj: AndroidAuthority