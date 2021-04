Google Lens už slouží i mimo mobily. Je dostupný na webu Fotek Google

Chytrý nástroj Google Lens, který umí mimo jiné rozpoznat prvky na fotografiích a nabídnout možnosti interakce s nimi, se po krátké době dostává do nového prostředí. Nedávno jsme vás informovali o tom, že tento šikovný pomocník dostává nový prostor v aplikaci Fotky Google. Aktuální novinka se týká úplně stejné partnerské aplikace, tentokrát ale na mnohem větších obrazovkách. Google Lens je nyní dostupný v desktop (počítačové, prohlížečové) verzi služby Fotky Google.

Vývojáři Lens na toto místo umístili, aby primárně pomáhal kopírovat text objevený na pořízených snímcích. Jeho přítomnost a připravenost si můžete ověřit na adrese Fotek Google v prohlížeči, pokud otevřete detail konkrétní fotky. Jestliže je na ní text, měla by se funkce ukázat u menu vpravo nahoře ve formě tlačítka s nápisem “Kopírovat text z fotky”. Když na něj kliknete, nástroj do nově rozbaleného textového pole vypíše, co na snímku nalezl. Pak není problém například i celé věty vzít a zkopírovat si je jinam. Přítomnost Google Lens v desktop variantě aplikace Fotky Google je rozhodně fajn způsob, jak uživatelům ušetřit spousty času.

Jak často takto potřebujete vyjmout text z fotky?

