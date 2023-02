V Google se dokončuje velká konkurence pro bota ChatGPT

Poslední měsíce plní novinové titulky nejen technologických magazínů nové nástroje spadající do sféry kreativní tvorby v podání AI neboli umělé inteligence. V tvorbě obrázků vynikají hlavně Midjourney či DALL·E, na textové dopisování je tu zase ChatGPT. Jeho vývojáři nedávno rozsekli otázku veřejného přístupu, když oznámili předplatné Plus, ale současně slíbili, že i bezplatná verze bude nadále fungovat. To je jistě dobrá zpráva, nicméně ze strany jednoho obřího giganta se blíží silná konkurence. Tím gigantem je Google.

Americká firma pochopitelně není na poli AI žádným nováčkem. V několika oblastech si naopak připsala několik prvenství. Nicméně nástroje podobné právě Midjourney, DALL·E či ChatGPT si stále nechává pod pokličkou. Úspěch těchto služeb ale nejspíš Google popostrčil k tomu, že se i jejich nástroje dostanou velmi rychle do rukou běžných uživatelů. Potvrdil to přímo šéf mateřské firmy Alphabet Sundar Pichai.

“Na tento okamžik jsme se připravovali od začátku loňského roku a v nadcházejících měsících toho od nás uvidíte hodně ve třech velkých oblastech příležitostí. Obsáhle jsme publikovali o LaMDA a PaLM, největším a nejsofistikovanějším modelu v oboru, plus rozsáhlé práci v DeepMind. V nadcházejících týdnech a měsících tyto jazykové modely zpřístupníme, počínaje modelem LaMDA, aby s nimi lidé mohli přímo pracovat,” prozradil Pichai.

Šéf Alphabetu rovněž přiblížil, co to znamená pro běžné uživatele. “Již brzy budou moci lidé experimentálními a inovativními způsoby přímo komunikovat s našimi nejnovějšími a nejvýkonnějšími jazykovými modelyí. Vývojářům, tvůrcům a partnerům poskytneme (také) nové nástroje a rozhraní API. To jim umožní inovovat a vytvářet vlastní aplikace a objevovat nové možnosti s AI nad našimi jazykovými, multimodálními a dalšími modely AI,” dodal.

Dosavadní spekulace naznačují, že přímý konkurent pro konverzačního bota ChatGPT bude nástroj zvaný Apprentice Bard. Google se nedávno pochlubil AI projektem, který je schopný dle textového zadání generovat hudební skladby. Nástroj jménem MusicLM se ale zatím do rukou veřejnosti nedostane.

Posloucháte při jízdě? Android Auto dostává skvělou vychytávku čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Které AI nástroje už nyní používáte?

Zdroj: 91mobiles