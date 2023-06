Že umí umělá inteligence alias AI generovat obrázky, to už v dnešní době dobře víme. Stačí správně napsat zadání a výsledkem může být velmi detailní grafický výstup zachycující téměř cokoli. Současně přibývají nástroje, které jsou schopné podobným způsobem upravovat již existující obrázky. Nebo jejich části. Velmi populární je v této oblasti aktuálně Adobe Photoshop, ale se stejnou technologií není pozadu ani Google. Ten má nástroj Imagen Editor.

Starší projekt Imagen je grafickým generátorem, který funguje podobně jako Midjourney nebo DALL-E 2. Do něj nyní Google přidává Imagen Editor, který je schopný upravovat jednotlivé části obrázků. Vstupem tak není pouze textové zadání, ale i grafický podklad, který se má upravovat. Uživatel označí oblast určenou k editaci a dopíše, co by se v ní mělo objevit.

Podstatný rozdíl mezi Imagen Editorem a ostatními zmíněnými službami je ale ten, že zatím není veřejně dostupný. Oficiálně kvůli obavám z negativních dopadů AI zatím zůstává v beta verzi předmětem zavřeného testování a zdokonalování.

Měl by Google svůj Imagen Editor veřejně zpřístupnit?

