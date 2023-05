Google představil mocný nástroj Universal Translator

Přeloží vám do jakéhokoliv jazyka video a synchronizuje rty

Firma myslela i na problematiku okolo deepfakes

Google představil na své konferenci hromadu velmi zajímavých novinek, přičemž jedna z nich je extra zajímavá. Jedná se o Universal Translator, který bude schopen přeložit video do vámi vybraného jazyka a to včetně synchronizace rtů.

Zní to trochu děsivě, co? Ve špatných rukou totiž může podobná technologie nadělat spoustu potíží a vytváření deepfake je jednou z nejčastěji probíraných otázek okolo umělé inteligence. Je však potřeba dodat, že se jedná o nástroj pro profesionály, který nebude (alespoň zatím) určený pro širokou veřejnost. Zatím ale nebylo přesně uvedeno, kdo a za jakých podmínek k ní bude mít přístup. Dá se ale očekávat, že budou podmínky poměrně striktní “Některé z těchto základních technologií by mohly být zneužity špatnými subjekty k vytváření deepfakes. Proto jsme službu vytvořili s ochrannými prvky, abychom zabránili zneužití, a zpřístupnili ji pouze autorizovaným partnerům. Brzy budeme do našich nejnovějších generativních modelů integrovat nové inovace v oblasti vodoznaků, které nám pomohou i s problémem dezinformací,” nechal se slyšet James Manyika na konferenci.

Google I/O 2023: AlphaFold, Fake Image Check & Universal Translator With Dubbing And Lip Synching

Universal Translator je schopen vzít video (na I/O byla jako příklad uvedena online přednáška v angličtině), přepíše řeč, přeloží ji, vygeneruje novou řeč, aby odpovídala stylu a tónu řečníka a následně synchronizuje rty. To znamená, že bude možné zpřístupnit jakýkoliv obsah v cizím jazyce téměř každému obyvateli této planety. Teoreticky by mohlo jít také o začátek konce dabingů ve filmech a seriálech.

Jaký máte názor na nový Universal Translator?

Zdroj: TechCrunch