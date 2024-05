Google Gemini se od ChatGPT naučí skvělou dovednost! Využije ji každý

Technologické společnosti se neustále předhání v tom, která vyvine chatbota s lepšími schopnostmi. Střely si vyměňují zejména americká organizace OpenAI, stojící za službou ChatGPT, se softwarovým kolosem Google, jenž provozuje nástroj Gemini. Právě ten by se od svého soka se zeleným logem mohl už brzy přiučit skvělou dovednost.

Není to tak dlouho, co ChatGPT dostalo „pamatováka“. Asistent na bázi umělé inteligence si dokáže zapamatovat osobní preference svých platících uživatelů (členů programu ChatGPT Plus) a nabídnout jim tak odpovědi šité na míru. V určitých scénářích to může značně ušetřit čas – chatbotovi totiž stačí pouze jednou vysvětlit, jaký styl odpovědí od něj chcete dostávat, a on se tím bude řídit i v budoucnu.

Gemini by mohlo tuhle schopnost dostat už v řádu několika dní, jak na sociální síti X uvedl vývojář Dylan Roussel. Ten také zveřejnil uniklý snímek, který prozrazuje, jak hodlá Google onu praktickou novinku propagovat.

Google is preparing the release of "Memory", a feature allowing you to save facts about yourself, or stuff you just want Gemini to remember.

This feature *may* be released in the next few days. pic.twitter.com/dlNjOTCCXe

— Dylan Roussel (@evowizz) May 12, 2024