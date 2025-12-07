Redesignem už si prošla i webová verze Google Gemini. Dostala sekci Můj obsah a hezčí domovskou obrazovku Hlavní stránka Zprávičky Webová verze Google Gemini přejímá redesign z mobilní aplikace pro Android Tmavý režim nově používá skutečně černé pozadí místo dosavadního šedého V postranní liště se objevila sekce Můj obsah pro správu vygenerovaných děl Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.12.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Minulý měsíc prošla aplikace Google Gemini pro Android výraznou designovou proměnou. Nyní se stejné změny dostávají i do webové verze chatbota, která tak konečně dohání svůj mobilní protějšek. Skutečně černý tmavý režim a nové uvítání Nejvýraznější změnou je úprava tmavého režimu, který nyní na domovské obrazovce využívá čistě černé pozadí. Dosavadní šedý odstín tak konečně nahrazuje skutečná čerň, což ocení především majitelé zařízení s OLED displeji. Proměnou prošla také samotná úvodní stránka. Nad textovým polem pro zadávání promptů se nyní zobrazuje uvítací text zarovnaný doleva, který doprovází nové logo Gemini. Design tak působí čistěji a moderněji. Sekce Můj obsah pro přehled o tvorbě Do postranní nabídky přibyla praktická sekce Můj obsah. Ta poskytuje centrální místo pro správu všech obrázků, videí a textů vytvořených prostřednictvím režimu Canvas. Uživatelé tak mají rychlý přístup ke svým vygenerovaným dílům bez nutnosti procházet historii konverzací. Všimli jste si nového designu webové verze Gemini? Zdroj: vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Google redesign Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.