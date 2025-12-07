TOPlist

Redesignem už si prošla i webová verze Google Gemini. Dostala sekci Můj obsah a hezčí domovskou obrazovku

  • Webová verze Google Gemini přejímá redesign z mobilní aplikace pro Android
  • Tmavý režim nově používá skutečně černé pozadí místo dosavadního šedého
  • V postranní liště se objevila sekce Můj obsah pro správu vygenerovaných děl

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
7.12.2025 18:00
Ikona komentáře 0
google gemini logo na pozadi s hvezdami

Minulý měsíc prošla aplikace Google Gemini pro Android výraznou designovou proměnou. Nyní se stejné změny dostávají i do webové verze chatbota, která tak konečně dohání svůj mobilní protějšek.

Skutečně černý tmavý režim a nové uvítání

Nejvýraznější změnou je úprava tmavého režimu, který nyní na domovské obrazovce využívá čistě černé pozadí. Dosavadní šedý odstín tak konečně nahrazuje skutečná čerň, což ocení především majitelé zařízení s OLED displeji.

google gemini domovska obrazovka redesign web

Proměnou prošla také samotná úvodní stránka. Nad textovým polem pro zadávání promptů se nyní zobrazuje uvítací text zarovnaný doleva, který doprovází nové logo Gemini. Design tak působí čistěji a moderněji.

Sekce Můj obsah pro přehled o tvorbě

Do postranní nabídky přibyla praktická sekce Můj obsah. Ta poskytuje centrální místo pro správu všech obrázků, videí a textů vytvořených prostřednictvím režimu Canvas. Uživatelé tak mají rychlý přístup ke svým vygenerovaným dílům bez nutnosti procházet historii konverzací.

Všimli jste si nového designu webové verze Gemini?

Zdroj: vlastní

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.
Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.
Fotky Google, třídění fotografií

Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit

Libor Foltýnek
10.1.
Samsung Ballie

Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu

Jana Skálová
9.1.
Google Gemini a chytré hodinky

Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu?

Libor Foltýnek
8.1.