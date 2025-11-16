Aplikace Google Gemini aktualizovala design domovské obrazovky a přináší novou sekci Můj obsah Hlavní stránka Zprávičky Google Gemini na Androidu získává přepracovanou domovskou obrazovku s novým uspořádáním funkcí Tmavý režim konečně využívá skutečně černé pozadí místo dosavadního šedého odstínu V postranní liště přibyla sekce Můj obsah s přehledem vygenerovaných obrázků, videí a prací z Canvas Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Aplikace Google Gemini pro Android prochází další designovou proměnou, tentokrát zaměřenou především na domovskou obrazovku a vzhled konverzací. Po zářijové aktualizaci přichází Google s výraznějšími změnami, které zahrnují nové uspořádání funkcí, skutečně černé pozadí pro tmavý režim a praktickou sekci Můj obsah pro správu vygenerovaného obsahu. Novinky se začínají objevovat u uživatelů s verzí Google aplikace 16.45. Přepracovaná domovská obrazovka s lepším přehledem Nový design domovské stránky opouští dosavadní modré uvítání a nahrazuje ho neutrálním pozdravem s textem „Čím začneme?“. Hlavní změna spočívá v reorganizaci funkčních tlačítek, která jsou nyní uspořádána do přehledného seznamu místo původních dlaždic. Uživatelé tak mají k dispozici rychlý přístup k funkcím Vytvoř obrázek, Napiš něco, Rozveď myšlenku, Deep Research a Vytvoření videa. Drobnou, ale znatelnou změnou je také zvětšení loga Gemini v horní liště aplikace. Tato úprava přišla po nedávném přesunutí přepínače modelů do jiné části rozhraní. Skutečně černý tmavý režim konečně dorazil Dlouho očekávaná změna se týká tmavého režimu, který nyní využívá čistě černé pozadí namísto dosavadního šedého odstínu. Zajímavostí je, že vstupní pole pro zadávání promptů a samotné konverzace si zachovávají původní šedou barvu. Světlý režim nezůstal bez povšimnutí a dostal jemný modro-šedý nádech pozadí, který dodává aplikaci modernější vzhled. Nová sekce Můj obsah pro správu vygenerovaných děl Zásadní novinkou je přidání sekce Můj obsah do postranní nabídky. Tato sekce poskytuje centrální místo pro správu všech obrázků, videí a prací vytvořených v režimu Canvas. Uživatelé vidí poslední tři vytvořené položky v zaoblených miniaturách, přičemž kliknutím na šipku se dostanou ke kompletnímu přehledu všech vygenerovaných děl. Vylepšené ovládání konverzací V samotných konverzacích došlo k několika praktickým úpravám. Pravý horní roh nyní místo přepínače účtů obsahuje tlačítko pro vytvoření nového chatu. Název konverzace se stal rozbalovací nabídkou, která umožňuje rychlý přístup k funkcím sdílení, připnutí, přejmenování nebo smazání konverzace. Tyto akce byly dosud dostupné pouze z postranního menu, takže jde o výrazné zjednodušení ovládání. Dostupnost a rozšíření Nový design se začíná postupně objevovat u uživatelů Androidu s Google aplikací verze 16.45 a novější. Zatím se změny týkají pouze mobilní aplikace pro Android, přičemž iOS a webová verze zatím na aktualizaci čekají. Google obvykle zavádí novinky postupně, takže může trvat několik dní až týdnů, než se redesign dostane ke všem uživatelům. Jak se vám líbí nový design domovské stránky Gemini? Zdroje: 9to5Google, vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Aplikace Gemini Google redesign Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.