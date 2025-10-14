Google Gemini vám na Androidu nyní vytvoří souhrn stránky na jedno kliknutí. Jak to funguje? Hlavní stránka Zprávičky Google přidává do překrytí Gemini tlačítko pro okamžité shrnutí webových stránek Nová funkce je dostupná v prohlížeči Chrome pro Android a šíří se mezi uživatele Generování souhrnu trvá přibližně 15 sekund a používá model Gemini 2.5 Flash Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Prohlížení dlouhých článků na mobilním telefonu může být někdy zdlouhavé. Google proto do překrytí Gemini v Chrome pro Android přidává nové tlačítko Shrnout stránku, které dokáže během několika sekund vytvořit stručný souhrn celé webové stránky. Rychlé shrnutí na jedno kliknutí Když v Chrome na Androidu aktivujete překrytí Gemini, nad textovým polem se nyní zobrazují tři tlačítka. Mezi stávajícími možnostmi Sdílet obrazovku s režimem Live a Zeptat se na stránku přibylo nové tlačítko Shrnout stránku. Po jeho stisknutí se spustí barevná animace a během přibližně 15 sekund Gemini vygeneruje souhrn celého obsahu webové stránky. Jako první na novinku upozornil server 9to5Google, funkce se však již začíná objevovat i na zařízeních v našich končinách. Na mém Google Pixelu 9 Pro XL je tlačítko již dostupné, což naznačuje postupné rozšiřování mezi všechny uživatele. Jak funkce funguje v praxi Souhrn se zobrazí v plovoucím okně, které můžete rozbalit pro zobrazení celého textu. Zajímavostí je, že funkce vždy využívá model Gemini 2.5 Flash, bez ohledu na to, jaký model máte nastavený v samotné aplikaci Gemini. Po vygenerování souhrnu můžete pokládat doplňující otázky přímo k obsahu stránky. Nabídka, která se neodmítá. Studenti v Česku dostanou pokročilou Google AI a 2 TB místa na rok zdarma Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Praktické využití ocení zejména ti, kdo často čtou dlouhé odborné články, recenze produktů nebo rozsáhlé návody. Místo procházení desítek odstavců získáte během několika sekund přehled o hlavních bodech. Funkce se hodí také při rychlém průzkumu více zdrojů k jednomu tématu nebo když potřebujete rychle zjistit, zda článek obsahuje informace, které hledáte. Dostupnost nové funkce Google funkci oznámil v září 2025 společně s uvedením Gemini do Chrome pro Windows a Mac. Na Androidu se nyní začíná postupně objevovat u všech uživatelů. Tlačítko se zobrazuje nejen při prohlížení běžných webových stránek, ale také při čtení článků z Google Discover, výsledků vyhledávání nebo zpráv v aplikaci Google News. Používáte Gemini pro práci s webovými stránkami? Zdroje: 9to5Google, Android Authority, vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.