Nabídka, která se neodmítá. Studenti v Česku dostanou pokročilou Google AI a 2 TB místa na rok zdarma Hlavní stránka Zprávičky Google v Česku spustil lákavou nabídku pro studenty, tarif AI Pro lze získat na rok zdarma Balíček obsahuje rozšířený přístup k pokročilému AI modelu Gemini 2.5 Pro a 2 TB úložiště Ověření probíhá přes službu SheerID a proces není komplikovaný, nárok mají i středoškoláci Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.10.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Po spuštění v několika zahraničních zemích přináší Google i do našich končin mimořádně atraktivní nabídku pro studenty. Tarif Google AI Pro, jehož součástí je rozšířený přístup k umělé inteligenci Gemini 2.5 Pro, 2TB úložiště ve službě Google One a řada další benefitů, mohou (nejen) vysokoškoláci získat na rok zcela zdarma. Aktivaci lze zvládnout do minuty Studenti si mohou tarif Google AI Pro na 12 měsíců zdarma aktivovat prostřednictvím tohoto odkazu, čas na to mají do 9. prosince 2025. Podmínek je relativně málo – stačí být obyvatelem Česka nebo jiné ze zemí zahrnutých do programu, být starší 18 let a mít osobní účet Google. Proces aktivace je přímočarý, ověření studentského statusu zabere přibližně minutu Status studenta ověřuje služba SheerID, kterou kromě Googlu používá třeba Spotify. Přestože je nabídka cílená především na vysokoškoláky, SheerID v seznamu škol nabízí mimo jiné i gymnázia, takže jsem neváhal a nabídky využil také. Celým procesem jsem stihl projít do minuty. Výhodu ostatně mají ti, kteří už s ověřením statusu mají zkušenost například skrz aktivaci studentského předplatného YouTube Music. Špičková AI, 2 TB místa a další benefity zdarma Nabídka ročního předplatného Google AI Pro je z mého pohledu neodolatelná. Tarif je lákavý zejména rozšířeným přístupem k umělé inteligenci Gemini – jeho odběrem konkrétně získáte vyšší limity pro pokročilý model Gemini 2.5 Pro (a současně jej budete moc využít v rámci nástroje Deep Research) nebo 5x více audio přehledů ve službě NotebookLM, která skvěle plní úlohu pomocníka s přípravou na nadcházející test či zkoušku. Benefitů je ale ještě víc. Za zmínku rozhodně stojí i 2TB úložiště pro soubory ve službě Google One (takže své přetékající 200GB úložiště ještě nějakou dobu nebudu muset řešit) nebo integrace Gemini do Gmailu, Dokumentů a jiných aplikací. Fajnšmekři ocení také přístup k modelu Veo 3 Fast v rámci Gemini nebo 1 000 AI kreditů měsíčně pro generování obsahu ve službách Flow a Whisk. Google v blogovém příspěvku zvýrazňuje také nedávno uvedené Učení s vedením (Guided Learning), které funguje jako speciální režim ve službě Gemini. Namísto toho, aby vám umělá inteligence slepě předkládala odpovědi na otázky, se vás snaží ke správnému řešení dopravit a látku vysvětlit tak, abyste ji byli schopni sami aplikovat. To pomáhá rozvíjet kritické myšlení. Kdo nabídky nevyužije, prohloupí Očima studenta je aktuální zvýhodnění na tarif Google AI Pro nabídkou, která se neodmítá. S umělou inteligencí pracuji na denní bázi a aktivně ji využívám i ke studiu, kde mi pomáhá třeba s vypracováním otázek na zkoušení nebo doplnění mých vlastních zápisů o další fakta a kontext. Balíček navíc obsahuje i rozšířené úložiště a poskytuje přístup k dalším praktickým funkcím. Využijete studentskou nabídku tarifu Google AI Pro ? Zdroje: TZ, vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Gemini Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.