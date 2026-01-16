TOPlist

S touto funkcí se Gemini naučí ovládat prohlížeč Chrome. Pomůže zvládat nudné rutinní úkoly

  • Google testuje novou funkci Auto Browse, která umožní Gemini ovládat prohlížeč Chrome
  • Nástroj se již objevil v interním rozhraní Gemini, ale veřejně zatím dostupný není
  • Auto Browse bude patrně exkluzivní pro předplatitele tarifu Gemini Ultra

Adam Kurfürst
16.1.2026 12:00
Google zjevně pracuje na rozšíření schopností své umělé inteligence Gemini. Podle zjištění serveru TestingCatalog se v interním rozhraní objevil nový nástroj Auto Browse, který by měl AI umožnit autonomní procházení webu a ovládání prohlížeče Chrome. Funkce zatím není veřejně dostupná, ale její přítomnost naznačuje, že by se mohla objevit poměrně brzy.

K čemu bude funkce dobrá?

Nástroj Auto Browse by měl Gemini umožnit spravovat karty, procházet webové stránky a provádět úkoly přímo v prohlížeči Chrome namísto uživatele. Z dostupných informací vyplývá, že funkce bude integrována do postranního panelu Chrome, odkud ji půjde pohodlně ovládat.

Google bude tímto krokem reagovat na konkurenci. Populární AI vyhledávač Perplexity provozuje takzvaně agentní prohlížeč Comet, který láká právě na schopnost vykonávat rutinní úkony za uživatele. Na de facto stejné myšlence je postaven také prohlížeč Atlas od OpenAI, organizace stojící za generativním nástrojem ChatGPT.

Pouze pro předplatitele

Server TestingCatalog na základě informací, které má k dispozici, předpokládá, že funkce Auto Browse bude exkluzivní pro tarif Gemini Ultra. Cílit tak bude hlavně na profesionály a náročné uživatele, kteří chtějí automatizovat výzkum či rutinní úkoly na webu.

nasvicene logo gmail na pozadi s jiskrickami
Tyto funkce změní způsob, jaký používáme Gmail. E-mailový klient Googlu vstupuje do „éry Gemini“ Adam Kurfürst Zprávičky

Google již loni v září testoval první agentické funkce pro Chrome, tehdy však pouze v omezeném rozsahu pro americké uživatele. Širší nasazení Auto Browse by mohlo přijít už brzy.

Využili byste AI asistenta pro ovládání prohlížeče?

Zdroj: TestingCatalog

