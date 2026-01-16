S touto funkcí se Gemini naučí ovládat prohlížeč Chrome. Pomůže zvládat nudné rutinní úkoly Hlavní stránka Zprávičky Google testuje novou funkci Auto Browse, která umožní Gemini ovládat prohlížeč Chrome Nástroj se již objevil v interním rozhraní Gemini, ale veřejně zatím dostupný není Auto Browse bude patrně exkluzivní pro předplatitele tarifu Gemini Ultra Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Google zjevně pracuje na rozšíření schopností své umělé inteligence Gemini. Podle zjištění serveru TestingCatalog se v interním rozhraní objevil nový nástroj Auto Browse, který by měl AI umožnit autonomní procházení webu a ovládání prohlížeče Chrome. Funkce zatím není veřejně dostupná, ale její přítomnost naznačuje, že by se mohla objevit poměrně brzy. K čemu bude funkce dobrá? Nástroj Auto Browse by měl Gemini umožnit spravovat karty, procházet webové stránky a provádět úkoly přímo v prohlížeči Chrome namísto uživatele. Z dostupných informací vyplývá, že funkce bude integrována do postranního panelu Chrome, odkud ji půjde pohodlně ovládat. Google is working on a new tool for Gemini called "Auto Browse". Auto Browse will Chrome into a proper agentic browser, where Gemini will serve as a control interface. This addition is a continuation of agentic functionalities announced in September. pic.twitter.com/uSfS8VkuNS— TestingCatalog News 🗞 (@testingcatalog) January 13, 2026 Google bude tímto krokem reagovat na konkurenci. Populární AI vyhledávač Perplexity provozuje takzvaně agentní prohlížeč Comet, který láká právě na schopnost vykonávat rutinní úkony za uživatele. Na de facto stejné myšlence je postaven také prohlížeč Atlas od OpenAI, organizace stojící za generativním nástrojem ChatGPT. Pouze pro předplatitele Server TestingCatalog na základě informací, které má k dispozici, předpokládá, že funkce Auto Browse bude exkluzivní pro tarif Gemini Ultra. Cílit tak bude hlavně na profesionály a náročné uživatele, kteří chtějí automatizovat výzkum či rutinní úkoly na webu. Tyto funkce změní způsob, jaký používáme Gmail. E-mailový klient Googlu vstupuje do „éry Gemini“ Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Google již loni v září testoval první agentické funkce pro Chrome, tehdy však pouze v omezeném rozsahu pro americké uživatele. Širší nasazení Auto Browse by mohlo přijít už brzy. Využili byste AI asistenta pro ovládání prohlížeče? Zdroj: TestingCatalog O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025