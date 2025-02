Aplikace Gemini se dočká převratných novinek. Dostane funkce z projektů, které připomínají sci-fi

Reklama

V den oznámení generativního modelu Gemini 2.0 v prosinci loňského roku se Google pochlubil také pokroky na poli dvou projektů, které krapet připomínají science-fiction. Zatímco Astra chce být vaším komplexním asistentem pro každodenní používání, jenž porozumí tomu, co se děje okolo vás, a bude na to schopen adekvátně zaregovat, Mariner ovládne váš webový prohlížeč a bude v něm provádět úkony za vás. Funkce z obou těchto projektů mají letos dorazit do mobilní aplikace.

Během hovoru Alphabet, mateřské společnosti Googlu, k výsledkům za poslední kvartál loňského roku to prozradil generální ředitel firmy Sundar Pichai. Ten také připomněl, že se k oběma projektům již mohou dostat důvěryhodní testeři za účelem podání zpětné vazby. Jaké konkrétní novinky se do appky dostanou a kdy k oné pomyslné revoluci dojde, však nespecifikoval.

V souvislosti s projektem Astra ohlásil Google v prosinci hned několik důležitých posunů. Díky Gemini 2.0 zvládne asistent komunikovat ve více jazycích současně a jeho pole působnosti je širší než dříve díky integraci vyhledávání a služeb Google Lens či Mapy Google. Se svou rozšířenou pamětí si pak v rámci jedné seance dovede zapamatovat informace až po dobu 10 minut, přičemž při konverzaci z uživatelem dokáže čerpat i z předešlých rozhovorů. Vývojáři také měli zapracovat na snížení odezvy.

Projekt Mariner bude v podstatě alternativou ke službě Operator, kterou minulý měsíc přinesla uživatelům z USA organizace OpenAI. Jeho úkolem bude sledovat dění ve vašem prohlížeči, analyzovat jej a na jeho základě vykonávat určité akce místo vás. Současný prototyp existuje ve formě rozšíření pro Chrome, které dokáže samo klikat, psát či posouvat stránku nahoru a dolů.

Je evidentní, že Gemini je aktuálně v centru pozornosti Googlu. Umělá inteligence je přece jenom jedním z nejvýznamnějších technologických trendů, o který je zájem jak z hlediska komerčního užití v podnicích či větších institucích, tak i ze strany běžných uživatelů.

Zdroje: Google, 9to5Google