Umělá inteligence pochopí, co se děje na displeji vašeho Androidu. K čemu je to dobré?

Google v rámci konference I/O představil velké množství důležitých novinek na poli umělé inteligence, kterými chce nejen dotáhnout OpenAI a její nástroje typu ChatGPT, ale možná ji v některých ohledech i překonat. Kalifornský softwarový kolos mimo jiné představil řešení, které usnadní hromadu práce s chytrým telefonem. Umělá inteligence Gemini bude schopna blíže porozumět tomu, co se odehrává na displeji.

Google Gemini už delší dobu běží jako aplikace pro mobilní zařízení, ale bohužel, do evropských zemí včetně Česka zatím oficiálně nedorazila (jak si ji nainstalovat i u nás, jsme dříve popisovali v našem návodu). Appka vám nejen dovolí interagovat s chatbotem podobně jako v klasickém webovém rozhraní, ale současně otevírá dveře k pokročilému AI asistentovi, který má místy schopnosti jako osobní sekretář.

Google na konferenci I/O předvedl, jak bude nově možné nechat si vykreslit rozhraní asistenta Gemini přes jiné aplikace a interagovat s obsahem, který se v nich nachází. Například při sledování YouTube videí i umělou inteligencí budeme moct nechat vypracovat rychlý souhrn informací. Sumarizace pak bude rovněž k dispozici při prohlížení souborů PDF.

Gemini on @Android is becoming more helpful and context aware. Later this year, you’ll be able to drag-and-drop generated images into Google Messages & Gmail, and ask questions about @YouTube videos and PDFs right on your device. #GoogleIO pic.twitter.com/ZRajfzXBWw

— Google (@Google) May 14, 2024