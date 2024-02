Před několika dny se Bard, generativní nástroj od Googlu, přejmenoval na Gemini, s čímž přišla i řada dalších novinek. Kromě předplatného jsme se konečně dočkali i spuštění mobilní aplikace, jež ke službě značně usnadňuje přístup. Ostatně jako téměř každé nové vylepšení související s AI, však zatím oficiálně nedorazila do evropských zemí, takže plně nefunguje tak ani u nás v Česku. Už bychom ale teoreticky nemuseli čekat dlouho.

Že se Google pokusí svou aplikaci v Evropě spustit co nejdřív, na sociální síti X uvedl produktový vedoucí pro Gemini Jack Krawczyk. Brzkému uvedení nasvědčují také svědectví z příspěvků na sociálních sítích – na platformě X se objevilo vícero postů od evropských uživatelů, kterým Gemini začalo zničehonic fungovat, přestože jim při prvotním pokusu o instalaci hlásilo nedostupnost v jejich regionu. Upozornil na to server Android Police.

Ok – Gemini day 2 recap: things people like, things we gotta fix. Keep your feedback coming. We're reading it all.

THINGS PEOPLE LIKE (♥️♥️♥️)

– Writing style

– Creativity for helping you find the right words/ideas

– Speed of responses

– Not hitting usage caps

– Online…

— Jack Krawczyk (@JackK) February 10, 2024