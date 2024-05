Pokud jste už někdy plánovali výlet, dobře víte, že to není otázka pěti minut. A pakliže chcete mít detailní scénář celé několikadenní dovolené, můžete jeho vymýšlením strávit klidně i několik večerů. Najít vhodnou lokaci hotelu, naplánovat spoje, vytvořit kompletní program… do procházky růžovým sadem to má zkrátka opravdu daleko. Google to ale se svou umělou inteligencí hodlá razantně změnit.

Během dnešní konference I/O společnost představila klíčové vylepšení služby Gemini, která konkuruje populárnějšímu ChatGPT od OpenAI. Podle Sissie Hsiao, viceprezidentky Google a generální manažerky Gemini, bude umělá inteligence od letošního léta schopná vytvořit komplexní plán dovolené téměř instantně. Jí samotné by prý manuální plánování zabralo hodiny, dny, nebo dokonce týdny.

This summer, we're adding new trip planning capabilities to Gemini Advanced. With advanced reasoning that considers space-time logistics, Gemini will be able to create a personalized itinerary, saving you hours of work. #GoogleIO pic.twitter.com/qH6GRccWZd

— Google (@Google) May 14, 2024