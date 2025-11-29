Google zdánlivě omezuje Gemini 3 Pro uživatelům bez předplatného, zřejmě kvůli nadměrnému zájmu Hlavní stránka Zprávičky Google snížil denní limity pro bezplatné uživatele modelu Gemini 3 Pro kvůli vysoké poptávce Původní limit 5 promptů denně nahradil vágní „základní přístup" s měnícími se limity Omezení se dotkla také generování obrázků přes Nano Banana Pro a některých funkcí NotebookLM Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Nedlouho po uvedení svého nejnovějšího modelu umělé inteligence Gemini 3 Pro přistoupil Google k omezení přístupu pro účty bez předplatného. Důvodem je podle všeho masivní zájem, který překročil kapacity serverů společnosti. Neplatící uživatelé tak nyní čelí nejasným limitům, které se mohou měnit ze dne na den. Z pěti promptů denně na „základní přístup" NotebookLM přišel o nové funkce Kdy se limity vrátí do normálu? Z pěti promptů denně na „základní přístup“ Při spuštění Gemini 3 Pro měli uživatelé bez pořízeného tarifu k dispozici až 5 promptů denně, což odpovídalo předchozím limitům pro Gemini 2.5 Pro. Google nicméně v posledních dnech aktualizoval svou stránku podpory a nahradil konkrétní číslo vágní informací Základní přístup s poznámkou, že se denní limity mohou často měnit. Podobná změna postihla i Nano Banana Pro, tedy model pro generování obrázků postavený právě na novém Gemini 3 Pro. Původní limit 3 obrázků denně klesl na pouhé 2 obrázky. Google k tomu přidal upozornění, že generování a úprava obrázků jsou aktuálně velmi žádané a limity se budou resetovat každý den. Zatímco uživatelé bez předplatného čelí nejistotě ohledně denních limitů, předplatitelé tarifů Google AI Pro a Google AI Ultra mají situaci jednodušší. Tarif Pro nabízí až 100 promptů denně pro Gemini 3 Pro a stejný počet obrázků přes Nano Banana Pro. Ultra předplatitelé pak mají k dispozici až 500 promptů a 1 000 obrázků denně. NotebookLM přišel o nové funkce Jak upozornil server 9to5Google, kapacitní problémy se dotkly i služby NotebookLM. Google zde dočasně odebral bezplatným uživatelům přístup k novým funkcím Infografika a Prezentace, které využívají právě model Nano Banana Pro. Předplatitelé tarifu Pro pak sice k funkcím přístup mají, ale také musí počítat s dodatečnými omezeními. Kdy se limity vrátí do normálu? Google zatím neoznámil, kdy hodlá obnovit původní limity pro „neplatiče“. S ohledem na probíhající vánoční sezónu, kdy zájem o nové technologie tradičně vrcholí, se dá očekávat, že k návratu k původním hodnotám dojde nejdříve začátkem ledna. Do té doby budou muset uživatelé bez předplatného počítat s omezeným přístupem k nejnovějšímu modelu Gemini. Překvapilo vás omezení přístupu k Gemini 3 Pro? Zdroje: Google, 9to5Google, Android Police, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.