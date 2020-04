Google fotky přidávají funkci pro odstranění zvukové stopy z videa

Známá reverzní inženýrka přes aplikace Jane Manchun Wong nedávno přišla s novinkou v aplikaci Google fotky. Na svém Twitteru napsala, že se Google fotky chystjí přidat další funkci, která umožní odstranění zvukové stopy z existujícího videa. Zatím však není známo, kdy by tato funkce měla být uvolněna pro běžné užívání.

Google fotky už nějakou dobu disponují nástroji pro jednoduchou editaci videa. V současné době zatím aplikace pro Android umožňuje rotaci videa, ustřihnutí začátku nebo konce a export vybraných úseků. Tuto funkci jistě využijí ti, kdo budou chtít sdílet své video na sociální sítě a budou se chtít zbavit nechtěného zvuku, který by odváděl pozornost od hlavního tématu.

Google Photos is working on the ability to remove audio from videos pic.twitter.com/BDxOapsvgr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 20, 2020

Touto funkcí sice disponuje spousta aplikací, ale Google fotky by to na rozdíl od nich měly zvládnout na jedno kliknutí. Podle vyjádření Jane Manchun Wong by se mělo jednat o tlačítko pro vypnutí zvuku, které se objeví při spuštění jakéhokoliv videa. Po ztlumení pak jednoduše stačí video uložit.

Zdroj: 9to5Google.com