Google Duo vylepší nové hlavní tlačítko. Víme, co má umět

Google a komunikátory. Asi nikdy nekončící sága, která už má za sebou několik zklamání, pohřbení celých služeb i přelévání funkcí tam a zpět. V tuto chvíli se však zdá, jako by společnost na tomto poli skutečně nejdřív dvakrát měřila a až pak řezala. V posledních měsících věnovala hodně pozornosti videochatovacímu nástroji Meet, který je teď mimo jiné integrovaný do Gmailu a dostupný dokonce i pro běžné uživatele (i když ne se všemi vychytávkami). Po delší době ale míří novinka i do Google Duo, které dostane nové tlačítko.

Vývojáři se rozhodli výrazně zjednodušit domácí obrazovku, na které nyní musí uživatel pro spuštění různých funkcí klepat na několik míst displeje. Prý hlavně na základě zpětné vazby od lidí Google zavede nové tlačítko New call (Nový hovor), které by mělo vše potřebné obsáhnout. Kromě jednoduchého spojení s jedním člověkem také vytváření skupin nebo třeba zadávání příkazů připojenému chytrému zařízení s Asistentem. Náhledy zatím firma nenabídla, ale novinka se má objevit během týdnů.

Zdroj: Google