Google Meet je teď zdarma pro všechny

Google oznámil na svém oficiálním blogu, že jeho videokonferenční služba Meet je nyní dostupná zdarma všem. Google Meet je součástí G Suite pro firmy a další instituce. Od teď je ale zdarma k dispozici komukoliv s Google účtem. Meet pro jednotlivce by měl být k dispozici během příštích týdnů. Pokud chcete vědět, kdy přesně to bude, je možné se zaregistrovat a Google vám pošle oznámení.

Pak se už jen stačí přihlásit na stránkách služby a můžete začít s telekonferencemi. S Google Meet zdarma pro jednotlivce budete mít možnost vytvořit schůzku až pro 100 účastníků. To by mělo být dostačující pro většinu institucí, firem nebo rodin. Dalším omezením oproti placené verzi je limit délky hovoru. Ten Google nastavil na 60 minut, takže bude muset být struční. Podle vyjádření firmy, ale tento limit začne platit až v říjnu, takže do konce září by měla být délka hovoru neomezená.

Tento krok je jako spousta další kroků nejen firmy Google reakcí na pandemii onemocnění COVID-19. Snaží se tím pomoct usnadnit vzájemnou komunikaci lidem, kteří uvízli v sociální izolaci kvůli karanténě. Kromě toho, že Google nabídl Meet zdarma, zapracoval i na svém komunikačním nástroji Google Duo. Podobné kroky pro zpříjemnění pobytu doma za pomoci poskytnutí služeb zdarma už nedávno podnikly firmy Netflix nebo PornHub.

Zdroj: Blog.Google