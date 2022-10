4 důvody, proč si koupit levný Chromecast s Google TV HD

Teprve před pár dny jsme vám přinesli recenzi na nový Chromecast s Google TV HD, což je levnější alternativa k původní 4K verzi z roku 2020. Pokud se o něm chcete dozvědět více informací, rozhodně doporučujeme její přečtení, avšak pokud se stále nemůžete rozhodnout, zda do novinky jít, možná vám pomůže vypíchnutí těch nejdůležitějších důvodů, proč si jej koupit.

Přehledný uživatelské prostředí Google TV

Nový Google Chromecast s Google TV HD se může (stejně jako předchůdce) pochlubit systémem Google TV, který je o něco jednodušší a příznivější na ovládání, nežli klasická Android TV. Naleznete zde karty, díky kterým se snadněji dostanete k obsahu. Ten se vám navíc doporučuje automaticky podle toho, co jste v poslední době sledovali. Jen je potřeba myslet na to, že se obsah zobrazuje pouze u streamovacích platforem typu Netflix, HBO Max či Amazon Prime Video.

Podpora HDR10, Dolby Atmos

To, že Chromecast s Google TV HD podporuje pouze 1080p (Full HD) rozlišení ještě neznamená, že by byl obraz špatný a pokud váš televizor podporuje standard HDR10, vychutnáte si obsah, který jej podporuje ještě více a to díky věrnějšímu kontrastu, hlubší černé nebo celkově pestřejším barvám. Zmínit musíme rovněž podporu Dolby Atmos, která nejvíce u kvalitních reproduktorů.

Avengers Endgame HDR vs SDR Comparison

Android 12 a podpora

Americká firma přinesla spolu s novým Chromecastem rovněž systém Android 12, který je postaven na již zmíněném Google TV. Na 4K verzi by se měl dostat během několika týdnů, což jen dokazuje skvělou softwarovou podporu. Ostatně kdo jiný by ji měl mít lepší, než právě Google? Pokud vám jde o aktualizované prostředí, ani bychom po alternativách typu Xiaomi Mi TV Stick, který běží na Androidu 9.0 nekoukali.

Welcome to Google TV

Příznivá cena

Google nasadil cenu Chromecastu s Google TV HD možná až nečekaně nízko. Za 39,99 EUR (právě tolik stojí na německém Google Store) budete těžko hledat lepší zařízení. Asi o šest stovek dráž se dá dokonce i v Česku sehnat 4K varianta, do které bychom investovali v případě, že máte v plánu koupit v dohledné době lepší televizor.

Jaký máte názor na Chromecast s Google TV HD?